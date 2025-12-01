陳揮文19年《飛碟晚餐》被離職 他揭職場冷酷現實：無關藍綠

記者李鴻典／台北報導

熱播19年廣播節目《飛碟晚餐》無預警宣布收攤，主持人陳揮文向聽眾告別後，也在11月29日凌晨1時許親自吐露內幕，表示自己不是主動離職，而是「被離職」。對此，電商企業家486先生撰文分析，資深不是護身符，或許是催命符，他直言，這是職場最冷酷的現實—只要某一天你被認定「成本太高、風險太大」，中年人會瞬間被拔掉。

無預警告別19年節目！陳揮文《飛碟晚餐》突收攤，傳與批評國民黨新任主席鄭麗文有關。(圖/翻攝飛碟晚餐)

486先生寫道，陳揮文主持 19 年的《飛碟晚餐》，一句「做到今天」，就滾蛋了。簡單粗暴！完全不留情面給他。坦白講，這不是藍綠的問題，這是職場最冷酷的現實——只要某一天你被認定「成本太高、風險太大」，中年人會瞬間被拔掉。

廣告 廣告

486先生分析：

一、資深不是護身符，或許是催命符

陳揮文這幾年風格很清楚：大砲、敢講、誰都罵。聽眾覺得爽，但老闆不一定覺得爽。為什麼？因為在老闆眼裡，他已經變成「不可控風險」、「可能得罪金主」、「可能把核心聽眾罵走」。

商業邏輯很簡單：你能替我賺錢，我忍你；你帶流量，我讓你；但如果你開始讓平台失去穩定性、變成麻煩，高層會非常乾脆地動手。職場也是一樣。很多中年主管自覺是老臣，講話硬、意見多、不配合方向。但在老闆眼裡，你領高薪卻不聽指揮，你就是隨時可被替換的人選。

二、中年人的危機：太貴、太硬、太難管理

取代陳揮文的是什麼？

不是更強的主持人，而是——新聞帶狀節目（如果真的是）。講明白：年輕主播、記者的成本只要他的三分之一甚至更低。

這就是中年人的殘酷現實：你的薪水是年輕人的三倍，但你的產值有沒有三倍？如果沒有，你又難管理、又有個性，那結果就是：老闆不會留你。

19 年說停就停，連道別機會都沒有。

這提醒所有上班族：平台是別人的，本事才是自己的。

三、中年的出路：降低風險 + 增加個人護城河

四十歲、五十歲以上的上班族，要怎麼自保？

1. 不要在別人的地盤任性

你不是平台的主人，就沒有完全的「想講什麼就講什麼」自由。陳揮文的風格在 YouTube 非常適合，但在廣播這種看金主、人情壓力的環境，就是高風險打法。

2. 中年一定要有B計畫

現在的職場，中年沒有備用方案，就是在冒險。好在陳揮文還有YouTube、還有抖內可收，那你呢？公司不要你，你還能靠什麼？你有第二技能嗎？你有副業或被動收入嗎？

486先生表示，自己這十幾年每天學英文、每天讀書，也不是真正興趣，而是兩個字：生存。

他坦言。世界變太快，不想哪天倒下時連反擊能力都沒有。

最後的提醒，陳揮文不是講不好，而是他已經不符合那個平台的風險邏輯。這件事對所有中年人都是警訊：年資不是本錢。平台不是你的。體制內，沒有誰是不能被替換的。你唯一能靠的，是提高自己的不可取代性，讓自己強大到不需要看任何人臉色。

更多三立新聞網報導

週休三日連署過關可行嗎？他身家逾10億曝「看1關鍵」 點名受惠產業

出國刷卡結帳小心手續費！達人呼籲「選當地幣別」：才符合回饋資格

連三年員工旅遊都在日本 486曝關鍵、再喊：高市早苗鐵拳打爆中國的臉

不支持普發一萬元會領嗎？486先生激動喊「當然會」 本人親吐原因

