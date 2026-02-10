陳政宗疑捲入高金素梅案 胞姊證實上午8點多被檢調帶走

無黨籍台東縣議員陳政宗（右）與立委高金素梅（左）政治連結深厚，兩人曾聯手參選，服務處看板大方展示合作決心。(蔡旻妤攝)

無黨籍台東縣議員陳政宗服務處今早大門深鎖。(蔡旻妤攝)

無黨籍台東縣議員陳政宗胞姊。(蔡旻妤攝)

立委高金素梅涉嫌詐領助理費及陸資介選案持續擴大，台北地檢署今日（10日）指揮調查局國安站發動大規模搜索，與高金素梅在原民事務上合作密切的台東縣無黨籍議員陳政宗亦名列約談名單中，引發地方政壇關注。

陳政宗位於台東的服務處今日上午未對外開放，氣氛低迷，面對記者登門詢問，陳政宗胞姊起初稱其「跑行程」不在現場，經媒體提及高金素梅辦公室已遭搜索，並詢問陳政宗是否也被約談時，姊姊才改口證實，陳政宗確實於今日上午8點多被檢調人員帶走，但一切還好，不過弟弟目前手機關機無法取得聯繫，人仍在檢調單位接受複訊。

針對約談主因，陳政宗胞姊推測，可能與先前的疫苗及防疫物資發放案有關。目前檢調正深入清查陳政宗是否捲入高金素梅的助理費弊案，或涉及違反《反滲透法》等情事。全案由國安站主導，將持續釐清相關人員的金流與物資來源。

