即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨布局2026高雄市長選舉，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人今（3）日於民視林口總部同台舉行政見會。媒體與學者提問聚焦政治性格、城市安全、國防韌性與國際交流。許智傑強調自己具地方行政首長經驗，主張府會和諧、政治中庸；對於城市防衛與認知作戰，他直言中國滲透不容忽視；而談及城市外交，許智傑盼打造高雄為AI首都，深化國際交流，並承諾初選結束後團結一致，絕不脫黨參選。

廣告 廣告

民進黨積極布局2026年地方大選，高雄市長黨內初選進入白熱化階段。綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑皆表態角逐高雄市長，黨內競爭態勢備受關注。今（3）日下午2時，民進黨於民視林口總部舉行高雄市長提名政見會，4位參選人同台闡述理念，並接受媒體與學者提問。

本場政見會除4名參選人外，也邀請3位提問人，分別為資深媒體人尚毅夫、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳，以及資深媒體人陳敏鳳，從政治性格、城市安全、國際交流與黨內團結等面向，對參選人進行深度提問。

在第二階段媒體與學者提問中，尚毅夫率先提問，詢問參選人「從立委轉任高雄市長，未來將如何形塑自身政治性格？在城市發展的各項權衡中，又將如何做出抉擇？」對此，許智傑表示，他是4位參選人中，唯一曾擔任過地方行政首長的人，在鳳山市長任內從未刪減預算，累積了完整的行政與府會溝通經驗。

許智傑指出，未來若當選市長，面對市議會，不論黨派立場為何，做事不應有顏色之分。他強調，高雄並非一個高度政治對立的城市，近年政治色彩升高，與過去特定政治人物操作有關。他認為自己最大的優勢，在於能兼顧不同黨團，促成府會和諧。

至於中央層級的溝通，許智傑也提到自己長期與前立法院長王金平、民進黨團總召柯建銘互動，這些政治前輩的共同特質，正是願意妥協、彼此互補。他並坦言，近一年立法院對立加劇，合理懷疑藍白背後有「無形的手」影響國會生態，而根本原因，仍來自中國這個「惡鄰居」，使台灣政治局勢更加緊繃。他強調，自己的政治性格偏向中庸務實。

針對劉玉晳提問，未來若成為高雄市長，將如何面對國內外攻擊、空襲威脅，以及提升城市整體韌性與防護能力，許智傑回應，面對境外勢力的滲透與破壞，國家與城市必須共同建構完整配套系統，支持國防是基本前提。他直言，對於藍白多次杯葛國防預算感到高度不滿，呼籲在野黨「懸崖勒馬、回頭是岸」。

許智傑指出，城市安全不只限於軍事層面，更涵蓋關鍵基礎設施，包括交通路網、電網及救災體系。他以高雄與花蓮的救災經驗做對比，直言花蓮常將責任推給中央，反觀高雄在災害發生時，第一時間就能完成組織動員與撤離，已建立相對成熟且完整的應變系統。

在認知作戰方面，許智傑也表達憂心。他指出，近年有部分村里長、公廟人士赴中國接受落地招待，中國透過金錢利誘與民族、文化的錯誤認同進行滲透。他強調，「華人不等於中國人，台灣人更不等於中國人」，未來若當選，將與中央密切合作，強化高雄在防衛與認知戰上的整體能量。

最後，陳敏鳳提問指出，城市國際化已成為國安與城市生存的關鍵議題，並以台北雙城論壇引發的爭議為例，詢問高雄未來是否有能力推動更具國際視野的城市交流，以及是否能承諾在初選結束後團結一致、不脫黨參選。

對此，許智傑表示，他期許高雄成為「AI首都」，讓城市走向世界。他分享自己過去推動AI漁業、AI商業、AI醫療等實務經驗，也曾與北美工程師協會接軌，未來可透過AI產業，深化台灣與舊金山、矽谷等國際城市的交流。

許智傑也提到，高雄舉辦大型演唱會的優勢，不僅是場地租金，更在於完整的行政配套，讓國際歌手與歌迷都能安心參與，這正是高雄被世界看見、被國際喜愛的重要原因。他並舉鳳山保安堂為例，指出日本前首相安倍晉三夫人曾三度到訪，日本現任首相高市早苗也曾造訪。

至於是否會在初選後脫黨參選，許智傑斬釘截鐵表示「百分之一千不會」，無論初選結果如何，最終都將全力支持黨內勝出的人選，團結迎戰2026年大選。





原文出處：快新聞／陳敏鳳問會不會脫黨參選？許智傑給出「這個」回答

更多民視新聞報導

陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

餘生獻給高雄！承諾對市民「惜命命」 邱議瑩：為了民主該兇就兇

美國、委內瑞拉驚傳開戰！委國首都出現爆炸聲 川普已批准軍事打擊

