陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，黨內初選進入最終決戰時刻，提名電視政見發表會今（3）天由《民視》則轉播。4位參選人在各自申論完後，進入學者媒體提論環節，其中，媒體人陳敏鳳問「是否能承諾在初選結束後能團結一致，共同支持勝出者？」對此，賴瑞隆回應，假如是他出線，他會第一時間團結他人；假如不是他，他也會尊重結果，公開承認、祝福勝者。





資深媒體人陳敏鳳提問「城市國際化攸關國安及城市生存問題，而台北的雙城論壇反而加深了國內鴻溝；假設未來高雄要舉辦城市論壇，是否能爭取到更國際化的城市交流？最後是否能承諾在初選結束後能團結一致，共同支持勝出者？」



針對團結議題，賴瑞隆堅定指出，假設初選由他出線，他會第一時間團結其他候選人，與戰友們一同守住高雄；如果結果不是他，將在第一時間尊重結果，公開承認、公開祝福；並親自站在第一線，陪同候選人奮戰。然而，縱觀去年5月至今的民調結果，他都居冠，有信心將成為最後出線者；若出線也將全力團結大家，延續陳其邁執政光榮。他也懇請市民朋友在初選民調支持他。



賴瑞隆指出，高雄在謝長廷、陳菊、陳其邁的接力下，走在國際化正確的道路上。賴瑞隆也說，從2010年擔任新聞局長時，高雄市營利事業銷售額為3.9兆；直到2024年已經超過6兆，高雄在眾人努力下越來越好，也更具國際競爭力。



另外，賴瑞隆也回顧，2009年協助陳菊市長舉辦最成功的世界運動會、2010年擔任觀光局主秘開始開創演唱會、2013年擔任新聞局長引進黃色小鴨，且高雄更舉辦港灣城市論壇，邀請許多國家來到高雄，而我做為執行秘書參與其中；讓全世界看見高雄是擁有山海河港的美麗城市，未來將持續讓高雄走向國際。



賴瑞隆也說，柯志恩標榜這柯不一樣，但所作所為都跟國民黨一模一樣，不顧高雄權益，同意了對南部、高雄不公平的《財劃法》，顯示這柯跟國民黨沒有什麼不一樣；所以守住高雄、守護高雄非常重要，自己則是最佳的選項，呼籲高雄市民一定要堅定做出抉擇延續光榮。



針對資深媒體人尚毅夫提問「從立委到高雄市長，未來要如何形塑政治性格？甚至進一步在城市的發展權衡中抉擇？」賴瑞隆則回應，他的政治性格源自政務官、立委的歷練；擔任政務官期間，也經歷朝小野大的時期，但仍協助陳菊市長獲得五星首長，之後擔任立委，更為高雄爭取6000億建設經費。另外，他也創下紀錄連續擔任兩屆黨中評會主委，非常擅長溝通協調。



賴瑞隆強調，其從政風格一直以來以人民、城市、國家的利益為重。同時，正派、理性、穩健的個性一定能守護好高雄。



賴瑞隆喊話，懇請市民朋友讓他回到市政府建設高雄、守護高雄，讓高雄持續發展，一上工即能「工作工作工作」，無縫接軌讓高雄更進步。



另外，針對提問人世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳提問「若成為高雄市長，如何應對各種國內外危機、增加城市韌性？」賴瑞隆指出，隨著近幾年境外力量進入，凸顯台灣的安全問題。其中，高雄作為南部重要城市，有很多基礎建設、石化管線等。未來的高雄市長要全力與中央共同合作加強韌性。



賴瑞隆也以產業、交通、軟體三大面向說明。首先，他表示，過去作為工業城市，高雄在民進黨執政支持下，歷經重大轉型；他一路爭取交通建設，未來也將持續加強推動，例如機場新航廈、港口升級、國道七號、國一高架、台88拓寬，強化交通路網韌性。



第二，賴瑞隆表示他也提出「產業六支箭」政見，持續讓基礎傳統產業強化，建立韌性；同步加強半導體產業、AI產業、藍色經濟、觀光升級，透過產業轉型讓高雄的產業比重更安全。



最後，賴瑞隆也以「小橘書」為例，持續推動加強維安的部署、公共空間熱點升級，以及加強民眾危機應變能力，提升市民的整備能力；「當危機來臨時，幫助自己、協助城市更安全」是其目標，而他擁有豐富市政經驗，一定能讓城市更好。



在結論環節，賴瑞隆談及個人從政歷程，表示自己出身菜市場，父親是木工、母親賣肉粽，「沒有人念的出我父母的名字」，他就像大眾一樣來自平凡的基層家庭；感謝民主台灣提供了公平舞台，從國會助理一路走到政務官與立委，為高雄爭取6000億的預算，亦得到公督盟連續19次的優秀立委。他一直以來一步一腳印，建設高雄、守護高雄。而穩健理性的特質，正是最能守護高雄的人選。



賴瑞隆表示，高雄不需要唱衰的政治，需要的是團結與凝聚市民力量的市長。他重申「真誠無畏、初心不變」，未來將用盡全力，為一生所愛的高雄「走跳奔波」，守護一生所愛的高雄。賴瑞隆表示他不只是準備好，更早已參與其中。其政績讓市民可以檢驗。



最後，賴瑞隆強調，從去年5月至今，民調皆為第一，雖然過程中遭遇困難和挫折，但會為了高雄的未來全力以赴、堅持到底。民進黨初選民調是關鍵的一通電話，將影響高雄和台灣的未來，而他是守住高雄、守護高雄的最佳人選，呼籲市民在1月12號到17號，接到民調電話唯一支持賴瑞隆。





原文出處：快新聞／陳敏鳳辣問「初選後如何團結」？賴瑞隆這樣回

