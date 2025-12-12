陳文山自嘲是「天選之人」！ 遭樹幹直插後背閃過人生跑馬燈

陳文山自稱是「螞蟻人」。（年代新聞提供）

陳文山近日上年代新聞《聚焦2.0》錄影，節目中自曝自己是個名副其實的「螞蟻人」，台南出生的他表示愛吃甜食這件事彷彿刻在DNA裡，若要吃甜的就要吃「很甜」，是堅定的全糖派！但隨著年紀漸長，加上有糖尿病家族史，讓他開始關心自身健康狀況。所幸近年檢查結果都相當正常，讓他笑稱自己是「天選之人」。

出道38年戲齡深厚的陳文山，作品橫跨八點檔、連續劇與古裝戲，演技毋庸置疑。談及多年拍戲經歷，陳文山分享某次在山坡拍攝打滾動作戲時，因場地未徹底檢查，加上穿短袖無法配戴護具，只能硬著頭皮上陣。

沒想到正式翻滾時，竟被剛鋸過的樹幹「直插後背」，劇痛宛如被卡車撞擊，甚至一度無法呼吸、腦中閃過「人生到此為止」的念頭。所幸緊急送醫後確認無大礙，他也立刻返回劇組繼續拍攝，敬業態度令人佩服。

