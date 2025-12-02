陳文成基金會人權辦桌10週年！千人上街、跨世代共桌 串起歷史記憶與轉型正義

陳文成博士紀念基金會主辦的「人權辦桌、人權市集」今年邁入第10年，吸引逾千名民眾參與。 圖：陳文成基金會提供

[Newtalk新聞] 「一起認識白色恐怖、轉型正義」，由陳文成博士紀念基金會主辦的「人權辦桌、人權市集」今年邁入第10年，這次活動集結40個非政府組織攤位，安排8場短講、3場音樂表演與3場真人圖書館，吸引逾千名民眾共襄盛舉。基金會強調，人權辦桌不僅是一場活動，更是一段由政治受難者、無家者、家屬、志工與上千名民眾共同累積的集體記憶。

陳文成基金會自2015年起每年於青島東路、鎮江街舉辦「人權辦桌」，11月30日舉行「人權辦桌—十年人權路，辦桌當著時」，該活動起源自政治受難者陳欽生的親身經歷，並延伸出「無家者與政治受難者一起吃飯」的理念，希望透過餐桌促進不同生命經驗的交流。工作小組成員由基金會志工組成，包括高中生、大學生、文史工作者、研究者及NGO工作者等。

人權辦桌10週年！楊舒雅

二度參與表演的饒舌歌手楊舒雅演唱。圖：陳文成基金會提供

為使社會大眾以不同方式認識台灣歷史，主辦單位在活動日前推出多場前導活動，包括結合電影《超級大國民》放映的六張犁公墓走讀、由政治受難者陳欽生掌廚示範的「辦桌菜」料理課程、以「女性議題」為主題的大稻埕走讀等。12月7日也將與阮劇團合作舉辦「陳文成廣場的身體課」，開放報名中，詳情請洽「人權辦桌」臉書專頁。

今年的人權市集中共有40餘個團體參與，包括推廣民防的壯闊台灣聯盟、黑熊學院，以及共生青年協會、親子共學教育促進會、國際特赦組織、台灣勞工陣線等社運團體；行政院人權及轉型正義處、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會、國家人權博物館等政府機關亦設攤與民眾互動，推廣各自關注的議題。

舞台活動部分共有8個團體上台短講，並邀請饒舌歌手楊舒雅、創作歌手郭真榕及實驗樂團鬥鬧熱走唱隊演出。二度參與表演的楊舒雅演唱〈記憶說〉、〈華康少女體內分子〉等作品，並表示「是人權辦桌先看見我的！」首次登台的人權市集表演者郭真榕也分享，希望能堅持自己重視的事繼續向前行。鬥鬧熱走唱隊則演唱多首改編自賴和文學的歌曲，並期待未來持續以歌聲傳遞重要議題。

今年市集特別規劃「十年人權路，辦桌當著時回顧展」，展示10年來的人權辦桌主視覺、募資品及轉型正義大事記，除攤位活動外，現場也舉辦3場真人圖書館，邀請無家者代表、政治受難者高金郎、受難者家屬黃春蘭與洪雪華分享生命經驗，透過面對面的交流，讓民眾理解不同世代與處境下的歷史記憶與生命經驗。

「千人上街、跨世代共桌」，今年人權辦桌席開28桌，由政治受難者代表陳欽生及無家者代表賈西亞開桌，高齡90多歲的政治受難者張則周、黃華、高金郎、林家田、周順吉，以及多位受難者家屬，包括潘木枝之子潘信行、黃溫恭之女黃春蘭、陳勤之女洪雪華、蔡焜霖之女蔡宜君、林界之女林黎彩、黃瑞麟之子黃旭宏等共同參與，民進黨立委張雅琳也到場致意，感謝人權辦桌10年來的深耕，使社會更能理解轉型正義與人權的理念。

「以行動串起歷史記憶與轉型正義」，陳文成基金會指出，期盼透過今年的10周年活動，讓更多人理解歷史如何在今日持續影響我們；也期待在人們彼此傾聽、相互連結的力量下，人權及轉型正義的概念能持續在日常中被看見、被討論、被實踐，也將在下一個10年，持續推動人權教育與轉型正義工作，使這份記憶與承諾於社會扎根、延續。

「人權市集」今年集結40個非政府組織攤位。 圖：陳文成基金會提供

「人權辦桌—十年人權路，辦桌當著時」，席開28桌，以行動串起歷史記憶與轉型正義。 圖：陳文成基金會提供