陳文甲專欄》高市新政明確台海定位 中日對抗推動兩岸與印太關係重構

在高市早苗明確將「台海安全」定位為日本生存利益後，中日關係迅速陷入急凍，並推動整個印太安全架構出現重組。這場戰略翻轉不僅改寫日本戰後安保框架，也使台海正式成為中日對抗的新核心，兩岸關係同步被推入更複雜、更多層次的國際化格局。台灣在此背景下戰略地位大幅提升，但也面臨更密集的灰色威脅與更高的責任。

日本將台海列核心利益 安全戰略模糊走向清晰化

高市早苗在2025年11月7日國會宣示，若中國封鎖台灣或阻擾美軍介入，即可能構成《新安保法》中的「存立危機事態」，日本得以行使集體自衛權，此舉是日本戰後安全戰略的結構性翻轉，首次把「台海安全」視為「日本生存利益」的一部分。過去日本出於歷史包袱與中日經濟依賴，在台海議題上保持「戰略模糊」；如今則明確地把台灣定位為關鍵利益區域，並透過「法律、軍事與外交」信號予以制度化。這是日本安全政策從「被動因應」走向「主動威懾」的里程碑，也等同宣示台海情勢已直接牽動日本的國家命運。

廣告 廣告

中國全面反制 中日關係轉向政經冷軍事熱

高市早苗將台海納入日本「存立危機事態」後，中國強烈譴責日本「粗暴干涉內政」與「觸碰中國核心利益」，隨即展開外交、經濟與軍事三線反制。外交上，中國封殺雙邊高層互動、取消多項會議與交流機制；經濟上，借福島排放水為名全面禁運日本水產品，並啟動旅遊限制與更嚴格的日企審查；軍事上，則在東海、宮古海峽強化軍演、擴大海空活動半徑，對日本防空識別區形成持續壓力。

在這種多層次施壓下，中日關係由過去的「政冷經熱」快速惡化為「政冷經冷、軍事熱」，呈現雙邊「政治互信崩解、經濟脫鈎加速、軍事摩擦升高」的結構化趨勢，特別是在東海、宮古海峽與台海三大敏感區域，雙方軍艦、軍機高頻度接觸，使擦撞與誤判風險大幅升高。因此顯示中日對抗已進入長期化階段，未來任何例行性軍演或巡邏都可能被放大為政治信號，加深區域動盪與不安。



日本防衛省日前公布中國從「遼寧號」上起飛的戰機曾兩度以雷達照射日本F-15，再度拉高西太平洋緊張情勢。 (圖:X@ModJapan_jp)

台海成中日角力核心 兩岸關係陷入更複雜格局

日本將台海納入自身「存立危機」範圍，使台海議題正式突破中國長期主張的「內政框架」，躍升為國際安全體系認可的區域核心議題。這一轉折使兩岸關係被推入更複雜且多層次的戰略格局，並呈現三項重大變化：

第一，台灣安全地位重新定位。台灣不再只是兩岸力量角力的對象，而被美日視為維護印太秩序的關鍵節點，外部安全保障因而更加具體化，台灣的戰略與外交空間也隨之擴大。

第二，風險同步升高。台灣的國際能見度與戰略價值提升，勢必刺激中國以更密集的灰色施壓進行反制，包括「軍機與海警擾動、經濟脅迫、網路攻擊與認知作戰」，企圖削弱台美日合作的力度。

第三，兩岸議題全面國際化。日本與美國的安全立場同步，使台海問題被嵌入美日中三角結構，使得未來兩岸互動不再是雙邊事件，而將牽動區域與全球的戰略反應，台海因此成為印太局勢最具指標性的地緣政治焦點。

台灣強化防衛外交與韌性 因應新常態威脅與挑戰

在中日對抗升溫、台海情勢全面國際化的格局下，台灣必須以「防衛強化、外交深化、風險管理」等三面並行，台灣才能在動盪的印太環境中維持穩定與自主：

首先，軍事與民防的全面升級是根基，包括強化防空與飛彈攔截、擴充後勤補給與能源備援、提升網路與通信韌性，同時建立成熟的民防體系與認知戰防護，使台灣能在灰色衝突與混合戰中保持國家運作能力。

其次，台灣需深化國際合作，將外部支持制度化。台美日三邊在「情資共享、海空監控、危機管理與聯合訓練」等方面合作必須更緊密，使協助台灣的安全機制從「政治表態」走向「制度常態」。

最後，在外部力量介入加深的同時，台灣仍需保留最低限度的兩岸溝通，以降低誤判與擦槍走火的風險，因為能談不等於退讓，而是維持風險控管的必要工具。

中國持續以灰色地帶行動侵擾台海，在日中關係緊張升高之際，台灣更需強化防衛韌性。圖為漢光演習中幻象2000戰機進行作戰演練。(軍聞社提供)

印太對立加劇 台灣居民主與威權對抗交會處

日本的戰略轉向加速印太區域的兩極化，使台海成為民主與威權兩大陣營交會的核心戰略節點。美、日、台、澳、菲、印度正逐步形成「民主安全鏈」，在軍事合作、情報共享與海上安全上展現更高的一體化程度，並以「維持台海穩定」作為共同利益；相對地，中國則與俄羅斯、北韓強化軍事協作，在能源、武器與戰略支援上形成更具整合性的「威權軸心」。

在這種兩線併行的陣營化結構下，台海已不再只是兩岸關係的議題，而是牽動印太秩序、反映大國權力競逐的象徵性戰場。因此任何軍演、海警摩擦、飛彈測試，甚至無人機事件，都可能具有高度的政治信號，被兩大陣營放大解讀。所以台灣處於國際競逐的前沿，不僅是地緣節點，更是印太安全秩序走向的風向指標。

台灣地位升高與風險並增 尤須強化自主防衛與韌性力量

日本高市政權將台海正式納入「存立危機事態」，開啟印太安全版圖的重構，並使中日關係急速滑向新冷戰格局。台灣因此被推向區域戰略核心，其國際重要性前所未有地上升，但同時也成為大國角力的前線承受者。對台灣而言，這是「戰略價值提升」與「風險急遽升高」並存的雙面局勢：一方面，美日等民主國家對台的支持更明確、合作更制度化；另一方面，中國的軍事、認知與灰色施壓將更頻繁、更具壓迫性，台海誤判風險同步升高。

在區域安全新結構下，台灣不能僅依賴外部承諾，而必須強化自身的防衛能力、社會韌性與外交布局，使「威懾穩定」得以落實。唯有成為能主動塑造情勢的自主行為者，台灣才能在大國競逐的印太秩序中取得真正的安全、韌性與長期的戰略自主。(編輯：陳文蔚)

延伸閱讀

余茂春：台灣未來不是中國內政 而是全球議題

日媒：中國正展開外交戰 目的要「正當化」武力犯台

作者》陳文甲教授 國安戰略學者、開南大學副校長 陳文甲