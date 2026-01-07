陳文甲觀點》從委內瑞拉到台海：馬杜洛風暴揭示美國「法治式嚇阻」的全球治理新戰略
[Newtalk新聞] 2026年的國際局勢，從一場90分鐘的逮捕行動開始急轉直下。美國總統川普在新年過兩天，便下令執行「絕對決心行動」（OperationAbsoluteResolve），由美軍在委內瑞拉首都卡拉卡斯突襲並逮捕總統馬杜洛，並押解回美國本土受審。此舉不僅顛覆拉美政治秩序，也清楚揭示美國正在重塑一套全新的威權因應模式，也就是「以司法為核心，以軍事為支撐」的「法治式嚇阻」。
這場行動的真正意義，不在於委內瑞拉政權本身，而在於美國所傳遞的戰略信號，就是當威權政權與跨國犯罪合流，主權與元首身分將不再構成免責屏障；而這樣的信號，從拉美到台海的局勢變化的此時，台灣的戰略選擇具有高度現實且迫切的啟示。
一、馬杜洛政權的本質：威權、犯罪與國家機器的融合
馬杜洛自2013年接班以來，統治委內瑞拉超過12年，其統治模式乃為當代威權體制的典型特徵，就是「選舉被操控，反對派被系統性清洗，司法體系淪為政權工具，軍警成為維穩機器」；尤其在2024年總統選舉中，反對派普遍被認為勝選，官方卻強行宣布馬杜洛連任，引爆全國性抗議，最終以軍警鎮壓收場。
更值得注意的是，馬杜洛政權並非單純的政治威權，而是逐步演化為「國家機器犯罪化」的體制，因為長期以來，美國情報機構指控其政權高層與毒品走私、洗錢網絡、跨國犯罪集團深度勾結，使國家資源成為非法經濟的保護傘。在經濟治理層面，委內瑞拉坐擁全球最大石油儲量，卻在馬杜洛統治下陷入崩潰，其中設備老化、貪腐橫行、管理失能與制裁交織，使石油「有儲無產」，造成10年間GDP萎縮八成，通膨失控、民生凋敝。當「威權政治與失能經濟」互為因果，最終將國家推向即將崩潰的狀態。
二、美國此時出手，以「司法追責」取代「政權更迭」
令外界最大的疑問在於，美國為何敢直接逮捕一位外國總統？關鍵不在軍事能力，而在合法性論述的重構。因為自2019年起，美國即不承認馬杜洛為合法總統，轉而承認反對派領袖瓜伊多；此外，美國司法部早已以「毒品恐怖主義、串謀古柯鹼走私、洗錢與犯罪集團勾結」等罪名對馬杜洛提出刑事起訴，並在川普第一任期內將其列為通緝犯，懸賞金最終提高至5,000萬美元。
在此背景下，馬杜洛不再被美國視為享有主權豁免的元首，而是長期潛逃的跨國犯罪嫌疑人；因此，美方將本次行動定調為「跨國司法執法」，而非傳統上的「軍事入侵或政權更迭」，這正是川普政府的關鍵轉向，就是不以民主輸出或價值輸出為名，而是以刑事司法邏輯處理威權政權；如此一來，美國得以降低「干涉內政」的道德與政治成本，同時大幅提升軍事逮捕行動的正當性。
三、90分鐘的成功的軍事突襲，高度整合的示範性執法
從軍事層面觀察，美國此舉展現出「高精準化、去政治化」的特徵，所以早在2025年中，美方即已透過長期情資蒐集與滲透網絡，全面掌握馬杜洛的行蹤與安全節點，並同步在加勒比海周邊完成軍艦與戰機的前置部署，使整個行動具備隨時啟動的條件。當1月2日深夜正式下令執行，美軍在極短時間內完成「突入、制伏與撤離」，馬杜洛在睡夢中遭突襲，50秒內即被控制，與妻子一併帶離，全程未造成平民傷亡。
上揭逮捕行動的設計，乃在刻意避免大規模交戰與政治象徵，並以最低外溢風險完成「目標拘捕」。因此，這不是炫技式的軍事行動，而是一場典型的「示範性執法」，美國藉此向國際社會清楚傳達，當威權領導人同時成為跨國犯罪的核心節點，美國有能力在極短時間內，整合「情報、司法與軍事」等行動，直接切除政權核心，且將衝突成本壓至最低。
四、國際社會的分歧，法治與主權的結構性衝突
國際社會對馬杜洛遭逮一事的反應分岐，明顯反映出「法治與主權」之間的結構性衝突：一者是明確支持者，如以色列英國、法國等國，肯定美國行動終結威權與犯罪合流的結果，但同時強調後續政治過渡仍須回到「合法、民主與秩序」軌道；二者是矛盾保留者，如加拿大、西班牙、義大利等國，一方面否定馬杜洛政權的正當性，一方面對美國以軍事力量執行司法行動是否違反國際法表達疑慮，反映出其在「價值立場與主權原則」間的拉扯；三者是強烈譴責者，則集中於多數拉美國家，以及俄羅斯、中國、伊朗等國，一致反對美國蠻橫的「侵犯主權與危險先例」。
所以，上揭分岐反應出一個關鍵問題，當主權國家本身成為跨國犯罪與威權治理的節點時，主權是否仍應享有無條件、不可侵犯的保護？這正是當前國際秩序面臨的「過度強調主權，可能放任威權與破壞行為；過度介入，又可能動搖國際規範本身」的兩難困境。
五、地緣政治效應：撼動中俄伊的南美據點
隨著馬杜洛政權的瓦解，對中俄伊在南美洲所構築的戰略支點形成明顯撼動，其影響遠超委內瑞拉政局。因為長期以來，馬杜洛對俄羅斯而言，是牽制美國在拉美影響力的重要政治盟友；對伊朗而言，則是規避石油制裁、維繫能源外銷的關鍵通道；對中國而言，更是其在西半球推進地緣政治與經濟布局的重要節點。因此，隨著馬杜洛被捕，等同於直接削弱三方在南美的協作基礎；換言之，俄羅斯與伊朗藉由委內瑞拉建立的能源與制裁規避網絡遭受重擊，中國在拉丁美洲擴展影響力的政治與戰略空間也被迫收縮；同時，川普政府則成功在國內塑造「反毒、反威權、果斷執法」的強人形象，強化其對外強硬路線的政治正當性。所以，這並非一次孤立的政權更迭，而是針對威權陣營海外據點的結構性打擊，象徵美國正以更具主動性的方式，強勢掌控全球的權力與秩序。
六、從委內瑞拉到台海：對台灣的三層戰略啟示
從委內瑞拉到台海，馬杜洛風暴對台灣帶來三層高度現實的戰略啟示：
首先是，國際因應威權的行動模式正明顯轉型。以美國為代表的民主陣營，已不再僅依賴軍事同盟或價值宣示，而是整合「司法調查、金融制裁、情報滲透與軍事力量」，處理威權政權所運用的灰色地帶與跨境非法行為，恰與台灣長期面對中國的「認知滲透、法律戰與經濟脅迫」高度相似。
其次是，主權免責的界線正被重新定義。馬杜洛遭到逮捕的下場顯示，當國家機器被用於犯罪、脅迫與破壞國際秩序時，美國已不再認為單純內政與主權問題，這對長期透過灰色手段對台施壓的中國，形成實質性的戰略壓力。
再者是，台灣必須主動建構自身的「法治式嚇阻」。台灣雖不樂見兩岸衝突，但未來台海論述的核心，將不只是軍事與主權對抗，而是秩序與法治問題；唯有透過「反認知、反滲透、反犯罪、反情報、與法律戰」等制度性強化，台灣才能將自身安全，有效連結民主陣營所建構的法治與安全共識圈之中。
七、結語：保持模糊與錯失定位，才是台灣最大的戰略風險
美國押解馬杜洛回美受審，象徵著美國正引領著國際社會藉以「軍事與法治」手段，因應「威權統治與跨國犯罪」的決心；而這一行動不僅重申「民主與法治」作為國際公共財的不可交易性，也對濫用國家機器，並以主權掩護犯罪的獨裁政權形成致命性的打擊。
對台灣而言，真正的風險並非表態支持民主陣營，而是在關鍵時刻保持模糊與錯失定位；亦即，當美國以「法治式嚇阻」重塑秩序，台灣若猶疑不決，反而容易被解讀為可以承受中國灰色地帶的壓力。因此，台灣唯有明確站在民主陣營，並持續強化「制度韌性、民主防衛與國際對接」，並把台海議題清楚嵌入「法治與秩序」的論述中，才能在動盪的國際局勢與台海風險下，穩固自身的安全位置，確保長遠而可持續的發展。
作者：陳文甲／日本台灣後援會名譽顧問、開南大學副校長
