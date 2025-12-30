陳文甲觀點》從軍演到戰略：中國「正義使命－2025」如何重塑台海風險結構
[Newtalk新聞] 12月29日清晨7時30分，中國人民解放軍東部戰區突襲式宣布，自即日起展開代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，並於翌日上午8時至下午6時，在台灣周邊五個海域與空域實施實彈射擊；而演訓範圍涵蓋台灣海峽北部、台島西南、東南及東部外海等關鍵戰略空間，被外界視為自2022年以來第七次具高度政治與軍事象徵意義的「環台式」大型軍演。
與過往例行操演不同的是，「正義使命－2025」不僅在時機、規模與兵力整合程度上明顯升級，更呈現出高度政治化與策略化的特徵；而這場軍演並非單一軍事訓練行動，而是一項結合「軍事測試、政治施壓、心理戰與戰略信號傳遞」的複合型操作，其真正影響不在於是否立即引發衝突，而在於如何重新塑造台海的風險結構與安全常態。
一、戰略時機的選擇：年底出手的政治計算
中國之所以選擇在2025年底，距離新年度僅剩三天之際啟動大規模軍演，本身即具有高度政治意涵：
首先是，這是一場針對美台安全合作升溫的直接回應。2025年12月19日，美國川普政府批准新一波對台軍售，總額超過111億美元，涵蓋防空、反艦與後勤支援等關鍵防衛能力；對中國而言，這不僅是單一軍售案，而是美國在「以台制中」戰略下，持續推升台灣防衛韌性的具體體現。因此，中國透過高強度軍演，試圖重新拉回「軍事威懾」的主導權，對外部勢力發出「反外部勢力介入」的警示。
其次是，軍演也明確指向日本近期的戰略表態。日本高市首相11月7日在國會公開將「台灣有事」納入日本「國家存立危機事態」的論述框架，這對中國而言，代表日本正從過去的模糊立場，轉向「制度化、戰略化」的介入準備，因為高市政權不僅觸動中日關係的敏感神經，也讓中國視為將引發「東亞連鎖仿效」的危險先例，所以軍演因此具有「對台示警」與「對日反制」的雙重指向。
再者是，中國年底突襲式宣布演習，就是一種時間戰與節奏戰。在各國政府進入年末決策空窗、外交與安全體系運作相對遲緩的時刻，中國刻意製造高度不確定性，迫使台灣、美國與日本在有限時間內做出回應，藉此測試其「預警能力、政治意志與協調速度」。因此，從戰略角度看，「正義使命－2025」的時機選擇，本質上是一場精算過的政治操作，而非偶發性軍事行動。
二、軍事層面的升級：以演代戰的實戰化趨勢
在軍事層面，此次軍演呈現出三項高度警惕的關鍵特徵，不僅顯示中國解放軍演訓內容的實戰化與聯合作戰程度明顯提升，也反映中國正刻意模糊演習與戰爭準備界線，全面拉高台海軍事風險與不確定性：
第一，演習區域進一步貼近台灣本島。此次中國軍演劃設5個操演區，最接近台灣的一處，位於恆春半島南方，其北緣的緯度是21度49分，已經貼在我方「領海基線」(逼近台灣12海里)的邊緣上，創下近年最接近紀錄。一旦在此範圍內進行實彈射擊，不僅提升擦槍走火的風險，也對台灣的航運安全、空域管制與民心穩定構成實質壓力。
第二，聯合作戰程度顯著提高。中國解放軍東部戰區整合「陸軍、海軍、空軍與火箭軍」兵力，演練科目涵蓋「海空戰備警巡、奪取制空制海權、要港要域封控，以及外線立體懾阻」等，明確指向「封鎖、反介入、快速集結」的作戰想定，顯示出中國正持續將台海衝突情境納入「高頻次、實戰化」的演訓循環。
第三，刻意模糊演習與戰爭準備的界線。中國未提前對周邊國家做出充分通報，使外界難以判斷演訓是否可能隨時升級為實際行動，而這種「低透明度、高壓迫感」的操作模式，正是中國解放軍近年「圍而不攻、以演代戰」戰略的核心。
因此，這並非單純中國為了提升部隊訓練水準，而是藉由反覆演練，將「封鎖台灣、壓制外援」的戰爭模式逐步「常態化」。
三、政治與心理戰：對內動員與對台消耗
「正義使命－2025」的另一關鍵面向，在於其高度配合的政治宣傳與心理操作。所以中國官方與官媒同步將軍演定調為「正義行動」，直接將責任歸咎於台灣執政當局與「外部干涉勢力」，藉此對內強化民族主義動員，鞏固政權正當性；在經濟壓力與社會不滿累積的背景下，對台強硬姿態本身即具有轉移內部壓力的功能。對台灣而言，中國軍演的真正目標不僅是軍事威懾，更是長期心理消耗。透過不斷拉高威脅強度、模糊戰與和的界線，並試圖削弱台灣社會的安全感與政治共識，使「緊張成為日常」，進而影響民主體制下的政策討論與選民心理。
因此，這正是中國典型的認知戰邏輯，也就是不求一次性擊潰，而是透過反覆施壓，慢慢侵蝕台灣的心理底線。
四、各方反應：穩定表態下的結構性張力
面對軍演，台灣官方第一時間強調已事先掌握情資，國防部成立應變中心，總統府亦重申國軍有能力、有決心捍衛國家安全，所以這種「不隨之起舞、但嚴正應對」的表態，有助於穩定社會信心，避免落入中國刻意製造的恐慌節奏。
然而，軍演也再度凸顯台灣內部的政治分歧。在野陣營部分聲音將緊張升高歸咎於政府政策，反映出中國長期期望利用外部壓力放大台灣內部矛盾的效果。
在國際層面，日本與美國均高度關注演習動態。日本雖暫未公開強烈表態，但與論普遍視此次軍演為對日警告的一環；美國則重申對台軍售的正當性，並指出中方未事先通報演習，顯示雙方在危機溝通機制上的嚴重不足。
五、對台海安全的長期影響：高威懾、低開戰的新常態
綜合觀察，「正義使命－2025」短期內不致直接引爆戰爭，但其長期影響更為深遠；一方面，中國透過高頻次、高強度軍演，拉高威懾水準，卻同時降低衝突啟動門檻，使台海危機更常發生、卻更難判斷是否會失控；另一方面，中國灰色地帶操作的常態化，正逐步改變兩岸行為邊界與心理認知，迫使台美日被動適應由中國主導的緊張節奏。此外，這種模式也將產生外溢效應，促使日本、韓國、菲律賓等台海周邊國家因應調整安全政策，進一步推升印太地區的結構性對抗。
結語：真正的危機，是戰爭被推遲卻不斷逼近
「正義使命－2025」並非單一事件，而是中國近年對台戰略的延續與深化，而其戰略意圖核心不在於立即動武，而在於透過「以演控局、以壓代戰」，逐步塑造一個對中國有利的安全環境；因此，在這樣的結構下，真正的風險不只是戰爭本身，而是誤判、意外與累積性壓力所交織的失控可能。如何在強化嚇阻的同時，維持危機管理與溝通管道，將成為台海乃至印太安全最棘手，也是最關鍵的課題，此殊值吾人關注與因應者。
作者：陳文甲／日本台灣後援會名譽顧問、開南大學副校長
