陳文甲觀點》眾議院四分之三超級優勢確立 日本邁入強勢高市首相時代

[Newtalk新聞] 「運籌帷幄之中，決勝千里之外」，2月9日凌晨日本眾議院改選結果揭曉，驗證筆者1月20日以「青木法則」所作之結構性判讀。高市早苗果真成功將高支持率轉化為自民黨在眾議院囊括史上最多席次316席（單獨過三分之二）、自維執政聯盟高達352席（聯合過四分之三），顯示此次解散眾議院並非政治豪賭，而是精準的再授權操作。因此隨著日本正式邁入「一個人的武林」下的高市強勢政權時代，將牽動日美同盟深化與對中風險控管，以及台日制度性合作升級。

一、選後基本盤勢：轉向以首相官邸為核心的「首相中心化體制」

自民黨與維新會組成的執政聯盟一舉奪得360席，不僅跨越233席過半、243席「安定多數」與261席「絕對安定多數」門檻，更超越三分之二的「眾議院優越」線，意指可在必要時以再表決方式推翻參議院否決，牢牢掌握立法主導權。結果顯示此次解散並非政治豪賭，而是成功將民調優勢轉化為制度權力的精準操作。另從治理結構來看，日本政局已由長期的「派閥平衡型」運作，轉向以首相官邸為核心的「首相中心化體制」，首相權威超級強大。

此外，在「青木法則」框架下，高市組閣以來支持率維持高檔，政黨基本盤穩固，形成結構性優勢，儘管社會對提前解散看法不一，但多數選民仍偏好穩定與政策連續性，使高支持度順利轉化為席次擴張。此結果也意味日本正式邁入「強勢授權型」治理階段，高市首相在政策推進節奏與安全戰略布局方面，將更具主導性與可預測性。

二、自民權力再集中：日本邁入強勢首相軸線

改選後自維聯盟取得超級優勢，日本政局將沿三條軸線推進：

其一，首相權威迅速確立、政策節奏明顯加快。因為解散成功本身即是再授權背書，黨內潛在挑戰者退場，派系重心向首相集中，形成「高市中心化」格局；同時，國會談判成本下降，經濟刺激、通膨對策、社會安全與防衛預算可同步推動；另外，反擊能力建設、南西諸島防衛與日美整合亦將制度化深化；再加上，握有「眾議院優越」門檻，多數優勢強化首相主導，日本呈現強化型議會制特徵。

其二，維新與保守票源重組。由於維新席次僅36席（選前34席）未能隨之自民有效擴張，關鍵少數角色弱化，相關改革議題難成籌碼，未來可能在右側整合或轉向經改議程間調整，但短期難撼動自民為核心主導地位。

其三，中道勢力僅獲得49席（改選前167席），未能有突破形成制度效果。而整個在野黨僅保有113席規模，難以塑造輪替想像，日本政治再度回歸自民主導的穩定模式，除非出現重大經濟或外交衝擊，短期內政權更替機率偏低。

三、日本外交主軸定型：日美深化與對中穩控

在執政聯盟強勢多數格局下，日本對區域戰略與對外關係的走向將更具延續性與可預測性。

首先，在日美同盟層面：穩定國會基礎使政府能推動反擊能力建設法制化與預算常態化，南西諸島防衛部署亦將制度化推進，並在台海情勢下強化聯動規劃。因此日美軍事合作將由政策宣示走向實質整合，涵蓋「情報共享、指揮協調與戰備演練」層面，美方對日本承擔更大區域責任的期待，也將轉化為具體制度安排。

其次，在對中政策上。日本將維持「安全優先、風險分散」的基本框架，尤其是供應鏈去依賴、經濟安全立法深化及科技管制措施將持續推動，並透過產業布局分散降低對中國市場的結構性依賴；而中國將持續以經濟誘拉與企業施壓試圖影響政策走向，但在國會超級多數穩固情況下，其對政治層面的撼動空間有限。所以，日本將在穩定治理基礎上，持續朝向戰略自主與日美同盟深化並行的路線發展。

四、制度對接成主軸，台日經濟安全合作升溫

此次選舉經確認日本進入高市首相強勢穩定治理階段，對台日關係的真正意義，在於經已由「政治友好」向「制度深化」的轉型。

首先，在安全層面，台日安全對話可望更加常態化與技術化。因此「灰色地帶應對、海巡協作、情報交換與災害應變機制」將逐步形成固定管道。所以台海有事相關政策討論，也將由概念倡議轉向法律與行政準備；然而這並非軍事同盟化，而是在既有架構下提升協調深度與應變能力。

其次，在經濟安全與科技合作方面，雙方合作將超越傳統貿易往來，朝向制度對接與產業互補。特別是在半導體供應鏈分工、關鍵材料研發、AI與量子技術合作，以及關鍵礦物布局，都將成為降低對中國市場依賴的重要支點；同時也隨著台日的關係密切，也將強化雙邊經濟韌性。

最後，在價值外交框架下，議會交流與民間互動將更加制度化，並在民主供應鏈與人權議題上形成政策協作。因此，台日關係將從情感層次的友好，邁向結構性、功能性與戰略性的夥伴深化，同時仍保留必要的外交模糊空間，以維持區域的穩定。

五、強勢多數下的隱憂：經濟與同盟負擔成考驗

即便席次形成高市強勢多數，日本政局仍非毫無風險。

第一，經濟面是最直接變數。一旦中日經貿摩擦升溫，出口產業、製造業與地方經濟可能承受壓力，企業界的不滿情緒若擴散，將對內閣支持度產生邊際侵蝕，特別是在通膨與薪資成長未完全同步的背景下，經濟承受力將成為政權穩定的重要考驗。

第二，美國政策走向亦具影響力。若美方要求日本進一步提高防衛預算或承擔更多區域責任，財政負擔與稅制調整問題將可能在國內引發辯論，尤其在社會福利與高齡化支出壓力並存下，資源分配將成為政治焦點。

第三，保守票源的分裂值得關注。若小型右派政黨在比例代表席次中持續擴張，可能長期吸納部分自民黨保守支持者，形成結構性壓力。

因此，壓倒性多數優勢雖能提供高市首相執政穩定的基礎，但其延續仍須在「經濟承受度、同盟負擔與內部政治整合」等方面維持平衡。

六、結語：超級多數成形，高市政權全面啟動

此次眾議院改選，確立自民黨與維新會執政聯盟的超過四分之三的超級優勢，高市首相成功將高支持率轉化為制度權力，日本正式邁入以首相官邸為核心的強勢授權時代；特別是四分之三的超級優勢下，高市首相不僅強化立法主導，也使外交與安全戰略更具延續性與可預測性。此外，日美同盟整合、對中風險控管與經濟安全布局將制度化推進，台日關係亦由情感友好邁向制度對接與功能深化。然而，隨之中國混合式外交施壓與日美同盟負擔仍是長期考驗，殊值高市政權審慎因應。

（作者為日本台灣後援會名譽顧問、開南大學副校長）

