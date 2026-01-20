陳文甲觀點》解構高市早苗放手一搏的大局！「青木法則」顯示優勢 在選戰中具結構勝算
[Newtalk新聞] 2月8日登場的日本眾議院改選，是高市早苗首相上任後最關鍵的一場政治測試。她選擇在內閣支持率仍處高檔之際提前解散國會，顯然並非單純制度操作，而是試圖將民調優勢轉化為穩定的國會多數。從日本政治實務常用的「青木法則」觀察，高市所處的選前結構條件仍屬有利區間，顯示執政聯盟在支持強度與政治動員上具備一定勝算；然而，民意能否順利轉化為議席，仍將決定此次改選究竟是一次強勢授權，或僅止於有限穩定的延續。
一、青木法則下的樂觀情境顯示：執政聯盟具備結構性優勢
所謂「青木法則」是日本政治分析中的一個經驗性指標，當內閣支持率與執政第一大黨的政黨支持率之和（所謂青木率）高於50％時，政權在國會運作與選舉中通常較具穩定性；若低於50％則政權延續危機上升。
在高市早苗政權情境中，多項民調顯示內閣支持率穩定維持在70％以上，不僅展現個人形象與政策主張一定程度的民眾認可，也強化執政聯盟在選前的政治結構優勢。如果取內閣支持率70％為樂觀情境，再加上自民黨及其盟友合計約34％的政黨支持度，青木率約落在104％左右，遠高於50％警戒線。這表明執政基礎在結構上具相當韌性，短期內並未出現明顯崩解跡象。
值得注意的是，雖然部分民調顯示，社會對於提前解散國會本身存在分歧看法，但在「是否期待執政聯盟維持眾議院過半」這一問題上，仍有過半數受訪者給出肯定答案；而這種「雖對程序存疑、但對結果期待穩定」的心態，正是日本選民長期以來偏好政治秩序連續性的具體表現。
二、高支持率與政策承諾構成執政聯盟的主要動員資源
從選戰操作層面來看，高市首相的優勢不僅體現在支持率數字本身，更在於她成功將政策議題聚焦於選民高度關切的民生與安全領域，所以包括暫停食品消費稅、擴大財政支出以對沖通膨壓力、以及強化社會安全網等主張，皆直接回應近年日本社會所面臨的實質經濟壓力。而這類政策設計在政治經濟學上屬於典型的「短期可感知效益」，對中間選民與務實型選民特別具有吸引力，即便選民未必完全認同執政黨的整體路線，也可能基於風險最小化考量，選擇支持能在短期內提供可預期利益的一方。
在安全與外交層面，高市政府延續並強化對外防衛與日美同盟的政策方向，亦有助於穩固保守派選民與部分安全焦慮型選民的支持；而此策略雖可能引發自由派或和平主義選民的疑慮，但在當前區域安全環境下，仍為執政陣營提供清楚且一致的政策主軸。
三、在野勢力整合提高不確定性，但短期突破門檻仍高
相較之下，在野陣營雖試圖透過結構重組提升競爭力，其實際成效仍有待觀察，因為以立憲民主黨為核心，結合公明黨力量所形成的「中道改革連合」，在戰略構想上確實意在打破過去執政與在野之間的二分對立，嘗試以中間路線吸引游離選民。然而，從政黨政治研究的角度來看，臨時性聯盟往往面臨三重挑戰：其一是，內部政策立場的整合成本高；其二是，選民對新組合的認知與信任建立需要時間；其三是，地方選區層級的協調與資源分配極為複雜。在選舉時程高度壓縮的情況下，這些結構性限制恐難在短期內完全克服。
因此，即便在野整合確實提高了部分選區的競爭強度，特別是在都會區與年輕選民集中的地帶，其整體影響仍較可能表現在「削弱執政優勢幅度」，而非全面逆轉國會多數結構。
四、安全與經濟權衡：中美因素左右選舉判斷
中美戰略競爭與區域安全態勢已成為日本眾議院選戰不可忽視的外部變數：首先是，中日關係因臺海議題持續緊張，高市早苗對中國可能威脅的強硬表述引發中國反制，包括取消旅遊與文化交流、出口限制等，將對日本特定產業與經濟情勢造成負面影響，進一步成為選民關注的實際議題。其次是，美日同盟與中美競爭框架下，日本選民對外交與安全政策的看法亦影響投票傾向；而持續的中美摩擦、對美安全承諾的期望與日本自主防衛能力的討論，使外交議題與經濟利益權衡成為左右選民立場的重要因素。
因此，美國在印太政策中的角色、對中策略及對日要求也將加劇國內對外交路線的分歧，進而反映在選舉結果。
五、日本選後三路徑：穩定治理、國會協商與政黨重整
(一)穩固多數將形成強勢授權型治理
若執政聯盟在此次大選中取得具體且穩固的多數席次，高市首相即可對其施政路線的明確授權，並以「民意再次確認」為正當性基礎，加速推動既定政策議程。因此，日本政治將進入相對穩定的治理階段，政策連續性提高，政府在預算編列、稅制調整與安全政策等關鍵領域的決策彈性與行動空間亦將同步擴大。
(二)微弱過半將導向協商型國會政治
若改選結果僅勉強維持過半，執政優勢呈現邊際化，國會政治運作勢必轉向更高度的協商模式。政府在推動結構性改革或重大政策時，需更頻繁與在野勢力進行實質協調與政策交換，立法節奏趨於審慎保守，政治風險控管與議會折衝能力，將成為影響施政穩定度的關鍵變數。
(三)在野席次成長將觸發政黨體系再調整
若在野勢力於本次改選中取得顯著席次成長，甚至動搖既有多數結構，則將對日本政黨體系產生中長期影響；而此結果不僅迫使自民黨內部重新檢討政策取向與派系權力配置，也將提高未來選舉競爭的不確定性，進一步削弱日本政治長期以來以「單一政黨主導」為核心的穩定運作模式。
六、結語：選後政治關鍵，治理穩定度與台日新局
綜合觀察，高市首相在即將的眾議院改選，確實處於相對有利的結構位置，尤其在「青木法則」所反映的支持強度指標下，執政聯盟仍位於安全區間。然而，選舉的關鍵不僅在於支持率高低，而在於能否有效轉化為穩定議席，並抵禦在野整合與外部變數所帶來的邊際侵蝕；而選後結果將直接影響日本政治是走向強勢授權治理，抑或進入協商型國會的新常態。
更重要的是，若高市成功穩固多數，其對外安全與價值外交路線可望延續，台日關係也將在「安全對話、經貿合作與民主夥伴關係」等層面，進一步制度化深化，為印太區域穩定與台日戰略互信提供更穩固的政治基礎。
（作者為日本台灣後援會名譽顧問、開南大學副校長）
