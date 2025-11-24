陳文甲觀點》高市早苗宣示「存立危機」新時代：日本戰略大轉向與台美日威懾鏈成形
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在11月7日在國會明確表示，只要中國對台採取封鎖、阻斷美軍介入等行動，即可能構成日本《新安保法》所規定的「存立危機事態」；而此一發言首度將「台海安全即是日本生存利益」制度化，被視為日本戰後國家安全政策最具震撼的大轉折，也立即引發中國強烈反彈，於是中日關係迅速陷入高度對抗，牽動整個印太安全架構出現重組。
一、日本安全戰略大轉折：台海正式被列為「存立危機事態」
當高市早苗首相堅毅地將台海正式納入日本「存立危機事態」，日本戰後安全政策跨入全新階段，這不僅是政治表態，而是把台海視為「直接威脅日本生存」的戰略認定，使得日本在法律與軍事層面都必須具備介入能力。因為依據日本《新安保法》，一旦台海被判定為「存立危機」，日本即可行使集體自衛權，並在法律上支援美軍、提供基地後勤、共享情報，甚至在海空行動上與中國解放軍直接接觸。
此轉向也將推動日本加速強化沖繩與西南群島的飛彈攔截、海空監控與無人偵察能力，促使日本安全架構與美軍台海作戰計畫更加「戰略一體化」；同時，高市首相透過明確劃定國家安全紅線，也向美國釋出日本願意共同維持印太穩定的信號，提升美日同盟的互信與日本在區域議題上的話語權。所以，這項宣示使台海成為日本國家利益核心點，並將深刻影響未來的印太戰略格局。
二、中國啟動「三重反制」：外交封殺、經濟施壓、軍事威懾全面升級
此事件引爆中國罕見強度的多層次反制：外交上，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X威脅「斬首」，中國拒絕在G20與高市會面，並喊停中日韓文化部長會議，同時以「請日方自重」強硬放話，意圖在國際上削弱高市政府外交空間；經濟上，中國重啟旅遊限制、水產品檢驗與企業審查等措施，複製先前釣魚台爭端時的「經濟懲罰模式」，以市場壓力干預日本政策；軍事上，中國在東海與黃海實彈軍演，並頻繁派遣軍機軍艦逼近日本防空識別區，強化A2/AD展示，試圖傳遞「阻止美日援台」的戰略信號。
在民族主義高漲、內部更需強硬姿態的情況下，中國幾無退縮空間；而日本在高市民意高支持度下也不可能軟化立場，使中日對抗呈現「結構化與長期化」趨勢。意味著未來中日間海空摩擦將常態化，外交與經貿衝突也將伴隨升級，雙邊關係將進入新冷戰時期。
三、中日關係急凍化：台海爭端引爆新一輪長期對抗
中日關係迅速滑向比2012年釣魚台國有化更嚴峻的對抗局面，然而與當年不同的是，此次爭端牽涉台海議題，攸關中國主權與政權正當性，其敏感度遠高於釣魚台，加上適逢抗戰勝利80週年，中國更容易以民族主義動員強化「反日論述」，在雙方皆難退讓的情況下，中日關係正從過去的「政冷經熱」全面轉向「政冷經冷、軍事升溫」；此外，「黃海、東海、宮古海峽」已成為軍事摩擦新熱點，隨著中國解放軍機艦活動頻率升高，自衛隊警戒也同步強化，中日海空擦撞風險顯著增加；而在經濟層面上，日本企業加速推動供應鏈外移，降低對中國市場與製造環節的依賴，使雙邊經濟互補性迅速弱化。
在中日「政治互信崩解、經濟脫鉤加速、軍事緊張升高」的三重壓力下，兩國關係恐重演釣魚台危機更長期化的模式，並可能演變為更全面的「新冷戰對抗」。
四、美日同盟全面深化：台美日安全合作邁向實質整合
美國對事件當然持樂觀其成態度，因為美國長期希望日本在區域安全扮演更積極角色，而高市的政策大幅降低日本在法律與政治上的介入門檻，使日本得以在台海危機中更直接支援美軍行動；也因此美日同盟正式從「協防日本」邁向「共同維護印太安全」的新階段。未來，美軍在台海衝突情勢中將更依賴日本基地，包括後勤補給、彈藥儲存、偵察情報與海空行動支援，沖繩與西南群島的軍事重要性將進一步提升。日本則可在集體自衛權框架下協助保護美軍艦機、支援海空通道安全，甚至在特定情況下參與聯合作戰。
在此基礎之上，台美日三邊安全合作逐漸具備「制度化」特徵，形成新型的區域威懾架構；而此三角威懾不僅提高中國對武力犯台的成本，也重新塑造印太戰略平衡，使台海成為美日共同守護的核心利益。
五、台灣戰略地位提升：台美日深化連結下的灰色威脅擴大
當前台日關係正式升格為「準安全夥伴」，也使台美日三邊合作具備更高的正當性與制度化空間。對台灣而言，這不僅意味著在國際舞台上的戰略地位提升，更代表台海穩定首次被日本納入自身生存利益，形同獲得一層新的安全保障。然而，台灣地位提升伴隨的卻是更高強度的壓力，中國勢必強化對台灣的灰色地帶施壓，包括軍機軍艦繞台、海警進逼、電磁干擾、網路攻擊與認知戰，意圖削弱台灣社會韌性、測試美日對台支持的底線。尤其在中日對抗升高後，中國更可能把台灣視為「遏制鏈核心」的突破口，使台海成為中國解放軍政治與軍事操作的首要戰場。
因此，台灣未來的關鍵是強化自我防衛、民防韌性與資訊安全，同時深化與美日合作，使「威懾」而非「衝突」成為台海穩定的主要關鍵。
六、印太陣營化全面加速：民主聯盟對抗中俄朝新軸心
高市早苗首相不僅改變日本安全定位，也加速印太區域的陣營化趨勢。美、日、台、澳、菲與印度在安全政策上日益靠攏，形成具備情報共享、後勤支援與聯合訓練能力的「民主安全鏈」，在台海與第一島鏈周邊展現更高的協作度；與此同時，中國則與俄羅斯、北韓深化軍事與能源合作，以「戰略夥伴」姿態共同抗衡美日主導的區域秩序。
在這種兩極化架構下，台海、東海與南海成為兩大陣營力量較量的前沿，各方軍艦、軍機活動頻率上升，擦撞風險大幅提升；而任何區域摩擦，無論是海警衝突、軍事演訓升級，甚至無人機事件都可能被迅速政治化，放大為陣營對抗的象徵性衝突。印太因此進入「高度敏感、低信任、容易升溫」的新安全狀態，區域穩定性明顯下降。
七、結語：高市早苗開啓印太安全體系重構的新章
高市早苗將台海納入日本「存立危機事態」，成為撼動印太安全秩序的決定性事件。此舉使日本首度將台海視為自身生存利益，推動美日同盟加速升級，也讓台美日三角威懾架構正式成形；同時，中國在外交、經濟、軍事三線全力反制，使中日關係急速惡化，從「政冷經熱」走向「政經同冷、軍事升溫」，重演釣魚台危機甚至更嚴峻的對抗格局。
台灣的戰略地位因此大幅提升，但也承受中國更強大的灰色地帶施壓；更關鍵的是，印太區域因高市的宣示而加速走向兩極化，形成民主陣營與中俄朝陣營的明顯對抗。整體而言，高市的政策開啓印太安全體系重構的新章，未來台海與東海將是全球需要高度警戒與管控的戰略焦點。
作者：陳文甲／日本台灣後援會名譽顧問、開南大學副校長
更多Newtalk新聞報導
專家指日本不會上島護台：自衛隊核心任務是護美軍、非直接保衛台灣
中國引聯合國憲章暗示「有權對日動武」 日本外務省回應了
其他人也在看
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 10 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 4 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
花蓮徐榛蔚明年卸任 吉安鄉長想接班面臨多人卡關
花蓮縣長徐榛蔚將屆滿2任8年，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，有意問鼎2026年花蓮縣長選舉，不過挑戰者眾，各方陣營都想卡關，縣議員魏嘉賢積極佈署，已掛看板低調宣傳；縣議長張峻也動作頻頻；另方面，民進黨雖未決定人選，但已加強擴大操作反傅崐萁勢力，不排除透過結盟、合作求勝的可能。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中再曲解2758號決議文 立院外交國防委通過譴責案
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗日前說"台灣有事就是日本有事"，惹怒中國、讓他們動作頻頻，前一天又聲稱"聯大2758號決議文徹底解決了台灣歸屬的問題"，中國統治台灣合法性不容挑戰，一早立法院外交國防委員會通過譴責案，斥責中國錯誤解讀，最新情形連線記者吳承翰。好的主播，今天早上外交國防委員會邀請外交部次長吳志中報告台日關係，在會議中堅處理臨時提案時，民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人提案，譴責中國長期刻意扭曲聯大2758號決議文，但在這個一致對外表達立場的時刻，藍白立委都缺席不在，看一下現場情況。王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」而除了各國聲援、甚至美國也有數個州譴責中國錯誤解讀2758號決議文，片面聲稱"能在聯合國代表台灣發言"，和實際情況完全不符，這回我國國會也具體表態，痛斥中國。此外今天還通過另一項譴責案，是針對中國日前公布我國資通電軍人員照片、個資，還發布通緝，但不管是這個聲張主權的時刻、或者挺國軍的時刻，都只有民進黨立委在場，也讓王定宇遺質疑藍白是不肯、還是不敢表態。（民視新聞綜合報導）原文出處：中再曲解2758號決議文 立院外交國防委通過譴責案 更多民視新聞報導中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊＂小橘書＂遭藍白批浪費錢 劉世芳嗆＂王子、公主病＂：應先看內容暴衝版窒礙難行！藍白修財劃法增2646億 鍾佳濱、李慧芝全說了民視影音 ・ 32 分鐘前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞民視影音 ・ 23 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
譴責傅聰扭曲史實 外交部：惡意誤導國際視聽
外交部說明，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序的重視。外交部重申，第二次世界大戰...CTWANT ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 22 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前