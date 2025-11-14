陳文茜宣布「癌症康復」 中止免疫治療曝心聲：放下恐懼回歸生活

【緯來新聞網】資深媒體人陳文茜歷長期與癌症黑色素瘤搏鬥，13日以〈自行宣告康復〉為題發布長文，透露她已在2個月前中止免疫治療，決定重拾生活節奏與日常平衡，消息一出引發外界關注。

陳文茜長期與癌症奮鬥。（圖／陳文茜FB）

陳文茜在文章中表示，雖然醫師並未正式宣布她康復，但她選擇以自己的方式與疾病道別。她寫道：「我自行宣告和癌細胞說再見」，並指出藥物在延續生命的同時也對身體造成極大負擔，「不確定是治療在消滅癌細胞，還是在慢慢摧毀我這個人。」

陳文茜自行宣布康復。（圖／陳文茜FB）

她透露，初期腫瘤在短短1個月內從2顆暴增至11顆，增生速度令人震驚，且還擴散至腦部。當時唯一的選擇是使用由日本本庶佑與藥廠合作開發、以及美國MD安德森癌症中心研究成果的免疫療法。陳文茜指出，過去黑色素瘤曾被稱為「癌王」，許多患者在確診3個月內不幸病逝。



治療過程中，陳文茜經歷劇烈副作用，曾因胰臟受到影響，每天如同參加吃冰比賽，血糖一度飆高至700，被迫全面戒糖。她笑稱當時還苦中作樂與醫生討價還價，想保留一小串荔枝，並戲謔地說：「我身騎白馬喔，荔枝沒得吃。」



面對身心俱疲的狀態，她在兩個月前毅然決定停止療程，雖然體內仍留有後遺症，但她坦言這是身為人的選擇與尊嚴，認為「長壽不如過得有品質」。她在文末向所有支持她的朋友致謝，溫暖寫下「這一生，我太幸福了」，並幽默地補上一句：「為了避免癌症80的復發率，我決定先處理我的復胖率。」

