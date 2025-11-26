陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
娛樂中心／台北報導
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日長，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。
陳文茜回憶，一年前在振興醫院得知確診第四期時，台大癌醫楊志新院長沒有告訴她當時的殘酷預估，只默默扛下這個罕見病例的治療責任。直到最近他才向她坦白，因為全球文獻中「肺部發現黑色素腫瘤的病例幾乎不存在」，唯一一篇個案報告裡，描述的病人竟然就是陳文茜本人。
她寫道，院長當時沒有轉診，「因為台灣也沒有黑色素腫瘤的專家」，更希望她能在治療期間繼續錄製節目，以身作則鼓勵其他癌友。她本身又是自體免疫疾病患者，免疫療法更有引發「免疫風暴」的高風險，即便如此，她仍咬牙承受。在第三輪治療時她曾出現輕微心肌炎，院長還特地請心臟腫瘤專科醫師陪她上電視台，只為確保她在錄影時若突發狀況，能立即急救。
歷經一年起伏，她形容自己「像做了很長的夢」，癌細胞如今「暫時被奇蹟般全部消滅」，但仍未脫離治療，「我自行宣告康復，代表我度過了別人不敢想像的危險，但並不是停止治療。」每個月的密集追蹤、藥物、副作用仍持續進行。她坦言免疫治療仍在攻擊自己的肺與胰臟，導致必須使用大量類固醇，也因為副作用讓血糖失控，需要同時使用糖尿病藥物穩定身體。
回望一年來接近死亡邊緣的時刻，她曾為自己寫下〈最後〉一詩，當作生命終章，甚至親友也提前替她準備許多「最後的禮物」。然而如今戰勝死神，她笑說：「這詩現在不管用了。」
更多三立新聞網報導
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
古代史密斯夫婦熱吻40秒！兩人洗鴛鴦浴名場面曝 她笑喊：是我的第一次
鍾欣凌、信在嘉義約會！認了有「粉紅泡泡」 冒出36公分最萌身高差
黃志明車禍身亡！資深女星悲痛悼念 兩人緣分曝光「你在主懷安息了」
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 22 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 1 天前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 50 分鐘前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
樂天女神遭性騷／長期遭韓籍經紀人性騷！ 樂天廉世彬遭爆「需求助身心科」
今年3月，廉世彬與河智媛、禹洙漢以「樂天韓援三本柱」之姿風光來台，如今卻在與樂天洽談是否續約明年球季之際，爆出她長期遭受韓籍黃姓經紀人的各種騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
李榮浩澳洲血拼情牽楊丞琳！甜蜜互動曝光 放閃畫面甜炸粉絲
李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，氣質迷人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前