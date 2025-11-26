陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持

娛樂中心／台北報導

資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日長，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。

陳文茜回憶，一年前在振興醫院得知確診第四期時，台大癌醫楊志新院長沒有告訴她當時的殘酷預估，只默默扛下這個罕見病例的治療責任。直到最近他才向她坦白，因為全球文獻中「肺部發現黑色素腫瘤的病例幾乎不存在」，唯一一篇個案報告裡，描述的病人竟然就是陳文茜本人。

她寫道，院長當時沒有轉診，「因為台灣也沒有黑色素腫瘤的專家」，更希望她能在治療期間繼續錄製節目，以身作則鼓勵其他癌友。她本身又是自體免疫疾病患者，免疫療法更有引發「免疫風暴」的高風險，即便如此，她仍咬牙承受。在第三輪治療時她曾出現輕微心肌炎，院長還特地請心臟腫瘤專科醫師陪她上電視台，只為確保她在錄影時若突發狀況，能立即急救。

陳文茜仍需靠大量藥物維持身體機能。（圖／翻攝自臉書）

歷經一年起伏，她形容自己「像做了很長的夢」，癌細胞如今「暫時被奇蹟般全部消滅」，但仍未脫離治療，「我自行宣告康復，代表我度過了別人不敢想像的危險，但並不是停止治療。」每個月的密集追蹤、藥物、副作用仍持續進行。她坦言免疫治療仍在攻擊自己的肺與胰臟，導致必須使用大量類固醇，也因為副作用讓血糖失控，需要同時使用糖尿病藥物穩定身體。

回望一年來接近死亡邊緣的時刻，她曾為自己寫下〈最後〉一詩，當作生命終章，甚至親友也提前替她準備許多「最後的禮物」。然而如今戰勝死神，她笑說：「這詩現在不管用了。」

