陳文茜打大劑量類固醇釀菌血症 「後遺症纏身」仍照錄節目

陳文茜罹黑色素癌，治病至今超過一年。（資料圖／鄧博仁攝）

資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，過程中不斷透過社群分享病況，癌細胞一度從肺部轉移至肝臟、骨盆、腦部，讓眾人相當擔憂，她昨(18日)發文談及病情，只見身體狀況再度亮起紅燈。

陳文茜在臉書以《眾針成城》為題發文，分享目前治療過程，她表示已經度過最糟的狀況，「目前處理免疫治療反攻擊肺部，以及因此打大劑量的類固醇，造成的菌血症、糖尿病」，短短一個下午就打了八針，讓人好奇難道不會崩潰嗎？對此，陳文茜打趣表示：「沒有冰淇淋吃，才會崩潰」。

陳文茜目前積極對抗病魔。（圖／羅永銘攝）

對於在節目上聲音為何如此沙啞？陳文茜表示這是「吸氧全天」造成的後遺症，主要是倘若自己不吸氧，血氧濃度只有84-86%(正常值≧95%)，接著語帶幽默表示：「我沒有困擾，困擾的是觀眾，我像太陽餅的臉愈來愈大，他們得看著愈可怕太陽餅」，接著搶先預告：「下週更大的太陽餅見，敬請包容」，面對病情的態度相當樂觀。

眼見陳文茜辛苦對抗病魔，網友紛紛留言打氣：「生病真的很辛苦，祝文茜早日康復」、「很堅強並沒被疾病打倒」、「佩服又感恩，請繼續加油，再忍一陣子就康復了」、「感謝妳在生病時還為觀眾帶來這麼好的節目」、「文茜姐真的好強大」、「一定要早日康復」。

