陳文茜抗癌新進度現曙光！黑色素癌無新腫瘤嗨喊：閻羅王慢走不送

娛樂中心／綜合報導

主持人陳文茜罹患黑色素腫瘤。（圖／TVBS提供）

67歲資深主持人陳文茜歷經多年的抗癌煎熬，終於再度迎來轉機。她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」，不過她不放棄治療、積極配合免疫療法。今（6）日凌晨，陳文茜在臉書開心宣布最新檢查結果「體內未發現新的惡性腫瘤」，興奮直呼：「閻羅王，慢走，不送！」

陳文茜透露，自己近日拍攝PET（正子造影）檢查結果出乎意料地好，是過去10個月以來「身體狀況最理想的一次」。在文中形容這份喜悅比任何一張人生美照都更令人激動，「沒有新的惡性腫瘤，這是我今年拍過最美的畫面」。她坦言，能感受到身體慢慢恢復的感覺十分奇妙，「我希望每天都能比昨天更好」。

粉絲看到她久違的報喜發文，也紛紛湧入留言區獻上祝福：「這是最好的消息，茜姐加油！」、「奇蹟真的存在！」、「謝謝你讓大家看見堅強的力量」。不少人感嘆陳文茜以樂觀態度面對病魔，正是她長年以來最動人的生命姿態。

陳文茜近日拍攝正子造影，結果出乎意料地好。（圖／翻攝自陳文茜臉書）

回顧陳文茜的抗癌歷程，她曾於2019年罹患肺腺癌，在抗癌康復後，又在去年底確診黑色素癌第4期。今年3月時，一度在社群坦言免疫治療疑似失效，腫瘤擴散至淋巴，當時醫師直言黑色素瘤比胰臟癌更兇險，「多數病人僅能撐過30天」。所幸在持續治療與自我調養下，她終於走出低谷，再度抗癌有成。

陳文茜曾在病床上仍堅持化妝拍節目，展現她特有的韌性與優雅。如今傳來好消息，不僅讓粉絲動容，也鼓舞許多同樣與病魔奮戰的患者。她最後寫道：「生命還在，就要繼續美好地活著。」短短一句話，溫柔卻充滿力量。

