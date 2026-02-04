陳文茜抗癌現況曝！台大醫「坐輪椅當飛鳥」

娛樂中心／綜合報導



67歲資深媒體人陳文茜2024年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療，雖然隔年曾在臉書發文「自行宣告康復」，但病況仍是外界關注焦點。而在昨（3）日晚間，她則透過社群再度發文，貼出自己做著輪椅的照片，感嘆「歲月易逝」、「別辜負任何一個當下」。





67歲陳文茜抗癌赴台大醫「坐輪椅當飛鳥」！她親揭驚人現況：歲月易逝

陳文茜罹患黑色素癌第四期。（圖／翻攝自臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）

在輪椅上振翅！陳文茜曬「飛鳥照」惹熱淚





資深媒體人陳文茜近年勇敢抗癌，3日晚間她在臉書分享了一張於台大癌醫的照片，照片中的她身著白色洋裝、頭戴白帽，在醫院走廊上，坐著輪椅中將手水平張開，宛如一隻即將起飛的「飛鳥」，並配文寫下「歲月易逝，一絲不剩，別辜負任何一個當下」，這張看似簡單的照片，文字卻承載了她對生命的感悟，提醒大眾珍惜當下的每一刻。

67歲陳文茜抗癌赴台大醫「坐輪椅當飛鳥」！她親揭驚人現況：歲月易逝

陳文茜曬「飛鳥照」感嘆生命。（圖／翻攝自臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）

陳文茜隨後又在文章中引述作家斯圖特．佛蘭克（Stuart Frankel）所述，「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的20分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這20分鐘」，這種對生命重量的重新詮釋，展現了她在病痛中磨練出的冷靜與豁達。

67歲陳文茜抗癌赴台大醫「坐輪椅當飛鳥」！她親揭驚人現況：歲月易逝

陳文茜在文章中，展現了她在病痛中磨練出的冷靜與豁達。（圖／翻攝自臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）

貼文曝光後，立刻湧入大量網友留言，紛紛替她加油打氣「能透過您的視野看世界，我真的很感恩」、「有妳在的世界，才叫做真的陪伴」、「心永遠是寬闊的！」、「好美喔！不像病人」、「真美！生病了也遮掩不住妳華麗的靈魂！」。

67歲陳文茜抗癌赴台大醫「坐輪椅當飛鳥」！她親揭驚人現況：歲月易逝

網友們紛紛替她加油打氣。（圖／翻攝自臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）

回顧陳文茜病史！停止免疫治療為病程畫下句點





陳文茜曾在2019年確診肺腺癌，一度抗癌成功又復發，2024年又證實再罹患黑色素癌第四期，已經擴散到部分器官，本要飛往美國治療，但被醫師告知不能再拖延，令她不得不和主持逾19年的節目告假，緊急住進台大醫院治療，所幸日前已自行宣告黑色素腫瘤的癌細胞已經「Bye Bye」，並透露她自行決定停止免疫療法，且出奇的有效。

67歲陳文茜抗癌赴台大醫「坐輪椅當飛鳥」！她親揭驚人現況：歲月易逝

陳文茜日前已「自行宣告康復」。（圖／翻攝自臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）









