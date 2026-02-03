陳文茜抗癌現況照曝光！台大癌醫「坐輪椅當飛鳥」嘆1句 網湧入打氣

娛樂中心／黃韻璇報導

67歲資深主持人陳文茜歷經多年的抗癌煎熬，她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」，不過她不放棄治療、積極配合免疫療法。陳文茜經常分享自己對抗病魔的心境，3日她貼出一張自己在台大癌醫拍攝的照片，感嘆「歲月易逝，一絲不剩。別辜負任何一個當下」。

陳文茜3日在臉書PO文分享4張自己在台大癌醫拍攝的照片，照片中陳文茜坐著輪椅在醫院走廊中央，她頭戴白色帽飾，張開雙手、閉眼微微仰頭，有如飛翔般的姿勢，表示「坐輪椅當飛鳥」。

陳文茜罹患黑色素癌第四期，現況照曝光。(圖／翻攝自文茜的世界周報臉書)

陳文茜也分享自己的感悟，「歲月易逝 ，一絲不剩。別辜負任何一個當下」。此外，她也轉述斯圖特．佛蘭克，「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的二十分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這二十分鐘」，網友也紛紛湧入打氣「一定要保重，一定要加油」、「加油～喜歡妳的努力跟勇氣」。

回顧陳文茜的抗癌歷程，她曾於2019年罹患肺腺癌，在抗癌康復後，又在2024年底確診黑色素癌第4期。2025年3月時，一度在社群坦言免疫治療疑似失效，腫瘤擴散至淋巴，當時醫師直言黑色素瘤比胰臟癌更兇險，「多數病人僅能撐過30天」。所幸在持續治療與自我調養下，她終於走出低谷，再度抗癌有成。

