陳文茜抗癌近照曝光！坐輪椅當飛鳥感慨「別辜負任何一個當下」

67歲資深主持人陳文茜多年來歷經艱辛的抗癌歷程，在確診黑色素癌第四期後，病情曾一度急轉直下，醫師甚至悲觀推估僅剩約3個月壽命。然而她始終未放棄治療，積極配合免疫療法，並持續以文字與影像分享自身心境，展現堅強意志。

陳文茜3日在臉書發文，貼出4張於台大癌醫中心拍攝的近照。照片中，她坐在輪椅上位於醫院走廊中央，頭戴白色帽子，雙手張開、閉眼微微仰頭，彷彿展翅飛翔。她以「坐輪椅當飛鳥」形容當下狀態，並感嘆寫下：「歲月易逝，一絲不剩。別辜負任何一個當下。」

除了自身感悟，陳文茜也轉述作家斯圖特．佛蘭克的文字指出，「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的二十分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這二十分鐘。」貼文一出，吸引大量網友留言打氣，紛紛為她加油祝福，希望她能持續保重身體。

回顧陳文茜的抗癌歷程，她曾於2019年罹患肺腺癌，治療後逐漸康復；然而在2024年底，再度確診黑色素癌第四期。2025年3月，她曾在社群平台坦言免疫治療疑似失效，腫瘤擴散至淋巴，當時醫師直言黑色素瘤的侵襲性甚至高於胰臟癌，多數患者僅能撐過短時間，所幸她依然撐了過來。

