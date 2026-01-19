陳文茜抗癌連環副作用上身！血氧剩84 一句冰淇淋撐過最黑時刻

記者林宜君／台北報導

資深媒體人陳文茜親自曝光最新治療進度，坦言最艱難的階段已經撐過。（圖／翻攝自陳文茜FB）

抗癌之路充滿考驗，但她選擇用幽默與坦然面對。資深媒體人陳文茜親自曝光最新治療進度，坦言最艱難的階段已經撐過，儘管副作用接連上身，仍以一句玩笑話，道出與病魔對抗的日常。陳文茜於今（19）日凌晨在臉書發文，分享近期抗癌治療的真實狀況。陳文茜表示，目前病情中最危險的時刻已經過去，不過免疫治療引發的肺部反向攻擊仍在處理中，加上長期使用類固醇，導致出現菌血症與糖尿病等併發症，身體負擔依舊不小。

面對漫長療程與身體不適，陳文茜仍保持一貫的幽默感，自嘲說：「沒有冰淇淋吃，才會崩潰。」（圖／翻攝自陳文茜FB）

面對漫長療程與身體不適，陳文茜仍保持一貫的幽默感，自嘲說：「沒有冰淇淋吃，才會崩潰。」她坦言，當真的快撐不住時，就會靠外送平台點永康芒果冰淇淋，當作讓自己繼續走下去的小確幸。陳文茜也主動說明，近期在節目中聲音沙啞，並非感冒，而是因為必須全天候吸氧。她透露，若未使用氧氣設備，血氧濃度僅剩約84至86%。身體雖然不適，但她笑說，真正感到抱歉的是觀眾，「因為我的臉像太陽餅一樣越來越大」，這是類固醇治療帶來的副作用，也幽默請大家多多體諒。

陳文茜治療過程中，仍持續拍攝工作。（圖／翻攝自陳文茜FB）

貼文中，陳文茜同步分享自己在台大癌醫分院接受治療的照片，當天下午5點一次注射8針，她形容這次療程是「眾針成城」，並感謝醫療團隊一路以來的細心照護與支持。貼文曝光後，大批網友湧入留言區替她加油打氣，祝福她早日康復，也感動於她即使在病痛中，仍選擇用幽默與正向態度面對人生的考驗。

