陳文茜抗癌一度休克命危！淚謝醫師「半夜11點趕到醫院」：比親人還賣力救我

資深媒體人陳文茜自曝治療期間曾一度休克命危。翻攝陳文茜臉書

資深媒體人陳文茜因罹患黑色素癌第4期，日前對外宣布停止免疫療法，近日她再度透過臉書吐露抗癌心聲，自曝治療期間曾一度休克命危，並感性致謝醫療團隊在關鍵時刻全力搶救，「當我休克的時候，他們比親人還賣力，抓準每一個救命時機。」

首度以「癌症之友」致詞 輪椅出場仍站起身

陳文茜26日在臉書發文透露，聖誕節前一週受邀出席台大癌醫中心六週年院慶暨永齡基金會捐贈儀式，人生首次以「癌症之友」身分上台致詞，她回顧這段抗癌歷程時坦言，至今行走仍有困難，出場時必須坐著輪椅，但在即將上台的那一刻，她選擇用盡全身力氣站起來，甚至在台上「原地跳了一下」，向醫師們表達最深的感謝。

陳文茜曾參加捐贈儀式。翻攝陳文茜臉書

深夜11點衝回醫院 醫師全力搶救生死一線

談到治療過程，陳文茜數度哽咽，回憶起多次生死交關的時刻，醫師們不僅在她休克時全力搶救，當她深夜疼痛難耐，醫師更在晚上11點從家中趕回醫院，只為確認肝切片是否出血、即時制定治療方案，她強調，這個舉動只是想讓醫療團隊知道，「我的目的是告訴醫師們，他們的付出我看見了，我會加倍努力，使自己健康。」

罕見療程引國際關注 成台灣醫療實力象徵

陳文茜也提到，院方表示她罕見的治療歷程已引起國際癌症中心關注，對於一名黑色素癌擴散全身的患者仍能存活並持續工作，感到相當驚訝，甚至成為台灣醫療實力的象徵，她最後以聖誕節作結，「每個節慶的日子，都在提醒我們歲月的智慧。它以童話故事的方式，讓我們回到誕生的歡愉，丟掉一年來的受難。別辜負它。」



