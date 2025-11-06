陳文茜抗黑色素癌將滿1年 公開最新檢查結果：10個月來最好

陳文茜抗黑色素癌近1年，公開最新檢查結果。（圖／鄭任南攝）

67歲資深媒體人陳文茜2024年12月證實罹患黑色素癌第4期，且癌細胞擴散多個器官，包含腦部、肝臟等，隨後接受免疫治療等方式抗癌。治療過程至今將滿1年，她6日在社群透露最新的檢查結果，更形容有種「很特別的感覺」。

陳文茜6日凌晨發文表示，最近一次拍攝的PET（正子斷層造影）檢查，是10個月來狀態最好的，因為沒有發現新的惡性腫瘤，甚至興奮說：「這比拍了一生最好的照片，還令人狂喜。身體慢慢好起來，是一種很特別的感覺。」

接著陳文茜有感而發，「這是生病以來我最喜歡的時刻：黃昏深了一些，夜色尚淺」，每天的日出都是新的曙光，日日夜夜，一天比一天好轉，更形容身體狀態的錯覺就像一天比一天年輕，「等我年暮，等人群散盡，等靈魂的火焰還可以變為更美的煙火」。

逐漸康復的好消息曝光後，引來許多網友留言祝福，「祝福妳健康」、「生命的鬥士令我敬佩」、「真的是一個好棒好棒的消息」、「恭喜文茜，天大好消息，令人振奮」、「很高興能分享妳的喜悅」、「祝福美麗堅强有韌性的妳早日康復」。

陳文茜自罹病接受治療以來，除了面臨惡性癌細胞擴散，還需要承受身體的副作用，包含服藥後水腫、藥劑攻擊肺部等，儘管歷經近1年免疫治療，她也只向節目《文茜的世界周報》請假2次，就連躺在醫院都要起來為觀眾服務，令她感到不可思議，「我對自己敬禮，這真的不容易」。

