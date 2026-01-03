陳文茜曾被指半年壽命「我活下來了」 跨年夜為郝胡彈鋼琴慶相聚
資深媒體人陳文茜近年積極對抗病魔，她今（1/3）日凌晨在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy’s World News」發文，以「友誼長存」為題，回顧過去一年抗癌歷程，也分享與多年摯友相互扶持、陪伴走過低谷的點滴。她寫下，跨年夜沒有看煙火，「煙火就綻放在我們的心底」，字裡行間流露對生命與友情的深刻體悟。
陳文茜透露，2024年底前，她與台北市前市長郝龍斌、台中市前市長胡志強及胡志強妻子邵曉玲相約在台中聚會，當時三人神情憂慮，因醫師友人評估，她所罹患的「黏膜性黑色素腫瘤」幾乎已擴散全身，病況不樂觀，「要活下來很難，除非奇蹟出現」，甚至被告知壽命可能僅剩半年多。於是，2024年12月27日，三人陪同她前往台大癌症醫院，親眼看著她接受兩劑、劑量龐大的免疫療法治療。
陳文茜回憶，胡志強當時曾對郝龍斌表示，未來一個月至少要相聚兩次，到醫院陪伴她，「不吃飯都好」。而在2025年底，同樣的地點，她已能彈起鋼琴，邵曉玲對她說：「我好愛妳，妳要好好的」，她則笑著回應：「妳會好，我也會好。」幾人唱起蘇格蘭民謠〈Auld Lang Syne〉，中文意為「友誼長存」，為2025年的最後一天畫下句點。
陳文茜在文中感性寫道，人生有許多值得歡慶的事，「我活下來，見證難得的友誼」。一夜之間談古論今，無論對錯，都已走過；值得慶幸的是，靈魂依然對美好事物保持敏銳，對人的喜愛毫無芥蒂，且與日俱增。她也引用詩句比喻人生的矛盾與希望，盼每個人心中都能保有珍惜與愛的力量，在新的一年自在、快樂地前行。
