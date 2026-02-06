陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。

陳文茜。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜透露，自己已經連續五個月無法離開醫院，除了對抗癌症外，她同時還是腦下垂體腺危者和腎上腺危患者，血管數量稀少。她表示：「人工血管隨著類固醇治療，不斷地感染。」這讓原本對她來說相當簡單的醫療程序，如今都變得困難重重。

在最近一次裝設週邊置入中心靜脈導管（PICC）時，陳文茜的右手已經無法使用，手術當場宣告失敗。醫療團隊在開刀房內僅找到一條非常細的血管，但對於能否放入35公分的導管沒有把握。就連以冷靜幹練著稱的麻醉科主任也要求她祈禱，並在手術結束後邊走邊連說三次：「太難了。」

面對艱困的治療過程，陳文茜仍堅持錄製節目工作，近期都以輪椅代步。她坦言自己的免疫療法自去年八月就已停止，因為副作用太大讓她「變了另一個人」。她選擇繼續為《文茜的世界周報》工作，為觀眾呈現歷史視角看世界，「這不代表我的身體不疼痛。」

陳文茜也藉此機會勸勉其他癌症患者，不要因為聽到化療就想放棄治療。她強調：「化療是副作用最少的療程，或許當下嘔吐，但是它是最好及簡單的選擇。」她認為許多患者誤以為標靶或免疫療法比較輕鬆，但實際上化療反而是較好的選項。

前天，陳文茜更向自己的免疫系統喊話：「因為你千山萬水，我那裡都去不了。到了一個年齡，當對這些都倦了，我會召喚安息的死亡，讓你在我的身體裏，再死一次。」儘管面臨重重困難，她表示自己的工作未完成，毛小孩需要她，因此不會輕易放棄。

陳文茜最後呼籲：「不要輕言放棄治療，尤其是化療，生命是一張薄薄的紙，是我們與親人的愛，是我們對於自己的期許，使生命變得厚實。」她的堅強意志和正面態度，讓許多網友深受感動。

