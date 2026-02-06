陳文茜癌症4期染菌血症！裝導管手術一度失敗 醫：太難了

陳文茜的血管很難找，連經驗豐富的醫護人員都接近崩潰邊緣。(圖/FB@文茜的世界周報 Sisy's World News)

資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，時常透過社群分享治病的心聲。昨（5日）晚間她PO文表示，過去五個月來幾乎與醫院為伍，甚至在最近一次裝PICC（週邊置入中心靜脈導管）手術中，醫師因找不到血管，一度失敗，最後裝上時，連醫生都說了三遍：「太難了」。

陳文茜在文中坦言，自己對於病情大多報喜不報憂，希望大家能用美好的回憶看待疾病。不過，她聽到有病友想跟她一樣優雅，只願接受標靶或免疫療法，不做化療，陳文茜決定公開真實面，告知病友化療其實是副作用最少的療程。她透露，自己的免疫療法早在去年8月就因副作用太大而停止，「從此以後我變成了另一個人」，以自身經歷勸病友千萬不要輕言放棄治療，尤其是化療。

除了癌症，陳文茜直言自己患有腦下垂體與腎上腺相關疾病，5個月來幾乎無法離開醫院，「過去對我很簡單的人工血管，隨著類固醇治療，不斷地感染。」她貼出人工血管(PORT A)的照片指出，近期又出現菌血，必須重新裝置PICC（週邊置入中心靜脈導管），沒想到手術過程中右手一度失敗。

陳文茜回憶，當時在開刀房內，醫療團隊拚命尋找，才找到一條極細、且不確定能否容納35公分導管的血管，連出色的麻醉科主任都要她祈禱，她只好在手術台上哼歌，當成穩定現場的力量。手術完成後，以冷靜幹練出名的醫生都接近崩潰，連說3次：「太難了」。

面對老去與病痛，陳文茜豁達地表示，優雅地老去並不容易，但她選擇將生命衰微視為自然現象，一年比一年更習得生命的智慧，「我不曾為寂寞所苦，生活中除了把工作做好，不負眾望，我已別無所求。」她也溫柔地喊話，當不再苛求命運時，世界瞬間就變美了。這份面對生命的智慧與勇氣，令網友動容。

