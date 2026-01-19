陳文茜罹癌抗病打類固醇！全身插滿8針笑看「太陽餅臉」 仍堅持錄節目

陳文茜正努力處理因免疫治療引發的自體免疫系統「反攻擊肺部」的問題。（翻攝自臉書文茜的世界周報 Sisy's World News）

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，經歷各種治療已經一年。近日她在社群平台以《眾針成城》為題，揭露了近期的驚險病況。她坦言「最糟的狀況已經過去」，目前正致力於處理因免疫治療引發的自體免疫系統「反攻擊肺部」的問題。

陳文茜今（19日）凌晨自臉書發文，透露自己為了壓制發炎反應，她必須施打大劑量的類固醇，卻也因此產生了一連串副作用，包括菌血症與類固醇誘發的糖尿病。她上傳了一張在台大癌醫分院接受治療的照片，下午5點，全身共計插了8根針，令人心疼。

血氧低至86%靠氧氣維生：沙啞嗓音背後的真相

許多觀眾發現陳文茜在近期節目中聲音沙啞，她首度揭開謎底：那是「全天吸氧」的後遺症。她透露，若不依靠氧氣機，自己的血氧濃度僅有84%至86%，遠低於正常數值。

儘管呼吸受阻、嗓音不再清亮，她依然堅持站在鏡頭前為觀眾剖析國際局勢（如委內瑞拉政局）。她幽默地自嘲，沙啞的嗓音對她來說並非困擾，「困擾的是觀眾」，展現出對工作與生命的高度敬業。

笑對「類固醇太陽餅臉」：只要有冰淇淋就不會崩潰

面對病友最擔心的心理潰縮，友人詢問：「這麼久，妳不會崩潰嗎？」陳文茜展現了超脫的豁達，笑稱：「沒有冰淇淋吃，才會崩潰。」 她甚至點名要台南永康的芒果冰淇淋外送。

對於長期服用類固醇導致的臉部浮腫，她更是俏皮地形容自己像「愈來愈大的太陽餅」。她直言自己除了照鏡子外，並不在意容貌變化，反而暖心喊話觀眾，下週將以「更大的太陽餅」見面，請大家多多包容。

用幽默對抗恐懼 陳文茜的抗癌哲學

陳文茜用這段文字告訴大眾：病痛可以折磨肉體，但不能囚禁靈魂。即使在台大癌醫的診間裡，她依然是那個愛吃冰淇淋、關心世界局勢、用幽默解構苦難的優雅才女。

