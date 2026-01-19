陳文茜罹癌病況曝光 打類固醇治療引副作用 幽默自嘲臉像「太陽餅一樣愈來愈大」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深媒體人、同時也是節目「文茜的世界周報」主持人陳文茜，罹患黑色素癌第4期，且經歷各種治療已1年多。昨（18）日她也在臉書提及病情，她坦言，目前已度過「最糟的階段」，但仍持續面對免疫治療所帶來的後續影響。

資深媒體人、同時也是節目「文茜的世界周報」主持人陳文茜，罹患黑色素第4期，且經歷各種治療已1年多。（圖／文茜的世界周報 Sisy's World News FB）

陳文茜在臉書發文以《衆针成城》形容自身目前狀態，她透露，治療過程中出現免疫系統反向攻擊肺部的情形，並因施打高劑量類固醇，產生副作用菌血症與糖尿病等問題。她在貼文中以自問自答方式，更幽默直言「沒有冰淇淋吃，才會崩潰」。

而對於近期在節目中聲音沙啞，陳文茜也解釋是全天吸氧的後遺症，目前若未吸氧，血氧濃度僅約84至86%。她還自嘲因治療導致臉「像太陽餅一樣愈來愈大」，並笑說困擾的不是自己，而是觀眾，「他們得看著愈可怕太陽餅……」也預告下週可能會出現「更大的太陽餅」，請觀眾多多包容。

貼文曝光後，不少網友湧入留言替她加油打氣，祝福她早日康復，「感謝您，辛苦了」、「您好勇敢 還敢看扎針」、「生病真的很辛苦，祝文茜早日康復」、「愛的是您的心和聽妳的聲音」、「生命很可貴；大餅臉無所謂，安啦～妳還是那位才女陳文茜小姐啦～」、「很堅強並沒被疾病打倒」。

