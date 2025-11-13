陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」

即時中心／廖予瑄報導

資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」

陳文茜用選舉開票為比喻，並自行宣告黑色素腫瘤的癌細胞已經「Bye Bye」，並透露她在2個月前已自行決定停止免疫療法。她說，免疫療法對於她的黑色素腫瘤是惟一有療效避免死亡的藥物，「病出奇地惡，藥物諾貝爾級出奇的有效。」

沒想到，陳文茜體內的癌細胞卻在1個月之內快速生長、擴散，「從2變成8，再變成11，我戲稱魚丸湯，因為它長得太快了。」接著，她說她有2袋免疫藥物，一個來自日本本庶佑小野藥廠，一個則是美國最頂尖的癌症醫院MD Anderson創辦人所發明，專門治療黑色素腫瘤的藥物，「在免疫療法問世前，得Melanoma黑色素瘤的病人，通常活不過3個月，美國尤其澳洲人最惡的癌王」；她強調，自己不是白種人，肺部黏膜卻長了3個腫瘤，且在非常短的時間內擴散全身，包括腦部，甚至已達第4期。

「回想去年底開始治療後，除了寫遺囑很麻煩外，其他就豁出去了；反正已經⋯⋯不要變成呆子就好」，陳文茜直言，從確診到今日，已將屆滿一年，「這一年，怎麼熬過來了，我自己都不想回憶」，她提到，當免疫療法攻擊胰臟時，自己每天都想吃剉冰，因此也吃遍各家冰品店的冰，甚至大啖各種水果、口咬冰塊，導致血糖飆至700以上；直到被醫生下令禁食甜點、每日抽血，但在她與醫生商量後，得以留下一小串荔枝吃，「人生病，悲慘是三重天的：失眠、疼痛、沒得吃。」

陳文茜直指，2個月前已經分不清免疫治療是在殺癌細胞還是自己，「我攤在地上，大叫『我自行宣告康復』」，她並在免疫治療暫停後，開始另一段治療；「朋友們聽到我停止免疫治療，有的哽咽，有的落淚」，她覺得應該要把握好的生活品質，「人活得長，不如人活得好」，因此為了防止黑色素腫瘤高達80％的復發率，「我想先解決自己的復胖率。」

最後，陳文茜也在文末感謝這段時間所有關心她的朋友們，「這一生，我太幸福。」

