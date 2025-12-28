陳文茜罹黑色素癌「自爆曾休克」 治病1年露面揭現況

陳文茜離黑色素癌自爆曾休克，治病1年露面揭現況。（資料圖／鄧博仁攝）

67歲資深媒體人陳文茜2024年12月被發現癌症復發，後來診斷為黑色素癌4期，且癌細胞從肺部轉移至肝臟、骨盆、腦部，抗癌進度引起外界關心。如今接受治療1年，她日前自爆曾經歷休克的難關，但提到最新病況，連國際專家也感到驚訝。

陳文茜日前發文表示，在聖誕節前一周，她以癌症之友身分出席台大癌醫的6周年院慶，並在活動上首次以患者身分致詞，她便回憶起過去1年的抗癌經歷，「想到這些重症科醫生寧願犧牲生活收入品質，救人志業的付出，心中湧上感動的淚水」。

她感動坦言，「是他們，當我休克的時候，比親人還賣力，全力以赴抓準時機。是他們，當我疼痛難挨時，半夜十一點自家中衝來醫院，確定我的肝切片是否出血，如何治療」。儘管行動困難，需要靠輪椅代步，她仍堅強憑自身力量走上講台，還原地跳了一下，「我的目的是告訴醫師們，他們的付出我看見了，我會加倍努力，使自己健康」。

活動結束後，院長提到有幾位國際專家對她罕見的治癒過程感興趣，專家很驚訝一個擴散全身的黑色素瘤黏膜性患者可以活下來，還主持國際新聞節目，認為她的存活成為台灣醫療的驕傲。陳文茜聽完則不改幽默個性說，願意提供相關資料給專家研究，「但必須塗白體重」，展現她對生命的樂觀態度，同時祝福大家佳節愉快。

