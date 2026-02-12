陳文茜自曝手術失敗 「遭爆即將離開」氣炸斥：活見鬼

資深媒體人陳文茜近年積極與病魔抗爭。（圖／翻攝自陳文茜 臉書）





資深媒體人陳文茜近年積極與病魔抗爭，在2024年底又查出罹患黑色素癌第四期，並持續接受免疫療法，卻沒想到近日有不明人士以AI假造影片，指出陳文茜病危將離世，讓她怒罵：「活見鬼！」

資深媒體人陳文茜被不明人士以AI假造影片傳出將離世消息。（圖／翻攝自陳文茜 臉書）

經常透過社群分享日常的陳文茜，近日才透露裝導管因出現菌血而導致手術失敗，隨後立刻有不明人士以AI假造影片，並在標題寫下：「罹癌症末期，67歲陳文茜『證實手術失敗』：我即將要離開...。」

假消息引發關注後，讓陳文茜氣炸怒罵，並轉發該假消息，並寫下：「麻煩所有的詐騙集團、假帳號退出我的名字。我正在搜集證據，與數位部合作，法辦！！」

