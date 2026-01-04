陳文茜跨年夜同框郝龍斌、胡志強 昔遭提醒「僅剩半年命」

陳文茜彈琴同框胡志強、郝龍斌，昔遭提醒剩半年命。（資料圖／郭吉銓攝、粘耿豪攝）

資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，積極接受治療的過程，也不時透過社群分享心境與抗癌經驗，如今她順利撐過2025年，身體狀態還逐漸好轉，對此，她特地在2025年底與好友胡志強夫婦、郝龍斌同框，更為3人彈琴伴奏。

陳文茜日前發文表示，2024年曾與胡志強夫婦、郝龍斌相聚，4人歡唱小酌，但其餘3人滿臉憂愁，因為大家都得知她的病況，「大概（剩）壽命半年多吧」。後來她開始在醫院接受免疫治療，胡志強還向郝龍斌約定：「我們一個月要相聚兩次，到醫院陪伴她，不吃飯都好」，希望可以定期關心她的治病進度。

陳文茜去年冬至在醫院吃湯圓。（圖／臉書 文茜的世界周報 Sisy's World News ）

經過一年之後，4人在2025年底再次約定到台中聚會，胡志強妻子邵曉鈴告訴她：「我好愛妳，妳要好好的」，陳文茜則回覆：「妳會好，我也會好。」因此今（2026）年的跨年4人沒有去看煙火，「煙火就綻放在我們的心底」，她更彈起鋼琴，唱起蘇格蘭民謠〈Auld Lang Syne（友誼長存）〉，見證4人的情誼。

最後陳文茜有感而發，「有許多事物值得歡慶，我活下來，見證難得的友誼。一夜談古論今，對也好，錯也罷，反正都活過來了」，並釋出彈琴歌唱的影片，只見陳文茜親自彈琴，胡志強與郝龍斌高聲歌唱，讓她祝福道：「歡慶我們的靈魂仍然對美好事物的機敏，歡慶我們對人毫無芥蒂的喜愛，而且與日俱增」，掀起網友熱烈討論。

