陳文茜遭AI造假「癌末手術失敗病危」！本尊怒喊告：活見鬼
資深媒體人陳文茜近日因網路流傳惡意造假的影片與謠言，公開表明將對相關詐騙集團及假帳號採取法律行動。她自2024年確診黑色素癌第四期後，積極接受治療並持續於社群平台分享近況，卻遭不肖人士竄改病情。
一段以AI技術製作的影片在網路上流傳，標題聳動地宣稱「罹癌症末期，67歲陳文茜『證實癌症失敗』：我即將要離開」，並以疑似陳文茜的身影博取眼球。影片中人物無法站穩，需旁人攙扶，左手頻頻撫摸胸口，營造身體不適的氛圍。然而，經確認該畫面主角並非陳文茜本人，內容完全失實。
面對自身病況遭到扭曲，陳文茜於臉書粉專《文茜的世界周報 Sisy's World News》發文直言：「終於知道什麼叫做：活見鬼！週末文茜的世界周報見！麻煩所有的詐騙集團、假帳號退出我的名字。我正在搜集證據，與數位部合作，法辦！！」她強調絕不容忍惡意造謠，並已著手蒐集相關證據，將聯合數位部追究法律責任。
該貼文一出，網友紛紛湧入留言聲援，許多人直指造假行為令人憤慨，呼籲詐騙集團自食其果，並稱讚陳文茜的勇敢與堅強：「文茜小姐妳辛苦了！加油！」、「勇敢的女神加油！」「沒有姐的美麗、氣質與勇敢，AI也做不出文茜姐的好」。
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，5日罕見吐露嚴峻現況，因接受免疫療法後副作用過大，不僅導致治療中止，更幾乎無法離開醫院，又因裝導管出現菌血、手術失敗，讓醫師忍不住連3次感嘆「太難了……」不過更讓陳文茜怒氣沖天的是，假帳號充斥網路就算了，居然連影音也造假，昨（11）日晚間她再也無法忍受，透過臉書專
