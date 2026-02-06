陳文茜黑色素癌病況惡化 人工血管手術失敗醫嘆「太難了」

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近期透露手術失敗與病況進展，持續對抗病魔。（圖／翻攝自臉書，文茜的世界周報 Sisy

深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近年積極與病魔抗爭，並經常透過社群分享自身療程與心情。她近日透露，因長期服用類固醇導致血管脆弱反覆感染，日前嘗試裝設導管時手術失敗，讓原本冷靜的主刀醫師也忍不住連喊三次「太難了」，場面令人鼻酸。

陳文茜在社群平台坦言，自從去年8月因副作用過大而停止免疫療法後，至今已經五個月幾乎無法離開醫院，病情與併發症交織，加上她本身同時為腦下垂體腺危與腎上腺危患者，導致病況複雜。她指出，類固醇長期使用讓血管變得極為脆弱，不僅反覆感染，更曾因菌血症需重新裝設血管。

她分享，日前接受人工血管（Port-A）與週邊置入中心靜脈導管（PICC）裝設時，右手因血管條件不佳，手術當場失敗。醫療團隊僅在她手臂中發現一條極細的血管，卻難以確保可順利放置35公分導管。麻醉科主任甚至請她在手術中祈禱，讓她只能以哼唱〈Ave Maria〉穩定情緒。術後醫師趕往下一台刀前，仍難掩壓力地低聲說了三次：「太難了……」

面對自身病情，陳文茜並未放棄，反而選擇繼續為《世界周報》撰寫內容。她表示，雖知病情風險極高，但仍希望完成手上工作，同時照顧身邊的毛小孩。她強調，抗癌歷程雖苦，但「不能輕言放棄治療」，尤其針對那些因副作用抗拒化療的病友，她語重心長指出：「化療副作用雖然不適，但它仍是目前最直接、最簡單、也最有效的治療方式。」

她也提到，身邊有患者表示嚮往她「優雅地生病」，拒絕走到化療階段，讓她深感憂心。「我們不能因為追求形式上的優雅，而錯過了真正能延續生命的選擇。」她說，生命就像一張薄紙，唯有愛與信念，才能讓這張紙變得厚實。

面對孤獨與痛苦，陳文茜選擇用閱讀、彈琴與音樂撫慰心靈，並以「老孩子」自況，她說，即便喝口可樂、抱著小狗，也能發自內心微笑。她最後感性表示：「當我不再苛求命運，世界便也變得溫柔而美好。」

陳文茜分享自身抗癌經歷，呼籲病友「不要輕言放棄治療」，盼傳遞正向信念。（圖／翻攝自臉書，文茜的世界周報 Sisy's World News）

