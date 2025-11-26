陳文茜黑色素癌「才宣布康復」！主治醫師忍1年首吐真心話

陳文茜罹黑色素癌1年康復，主治醫師首吐真心話。（圖／羅永銘攝）

資深媒體人陳文茜因身體狀況問題，經常透過社群分享抗癌的過程，再過幾天就是她被診斷出黑色素癌4期，且癌細胞從肺部轉移至肝臟、骨盆、腦部滿1年，11月中她才高興宣布康復，停止免疫治療，怎料，她的主治醫師日前卻首度吐露真心話。

陳文茜26日凌晨在社群表示，台大癌醫楊院長突然坦露，「接受她這個病人是很大的挑戰，因為黑色素癌存活率不到10％」，加上關於肺部出現黑色素腫瘤的文獻不多，而陳文茜過去罹患肺腺癌，支氣管又有黑色素沉澱，因此她就是全台第一個案例，也是唯一的病例。

陳文茜透露，楊院長其實不知道免疫療法的效果如何，但那是唯一的答案，所以希望藉由她的經歷，好好錄製節目，鼓勵其他癌友，「因為他知道我會忍住疾病之痛，冷靜地面對自己的處境。他相信，我不會輕言放棄，更不會躲起來，我會努力完成既有的工作」。

不過，陳文茜強調，她自行宣布康復並非停止所有治療，目前依然要面對免疫治療攻擊肺部、胰臟等的後遺症，包含使用大量類固醇及治療糖尿病的藥物。有現在如奇蹟一般的病況，她非常感謝醫療團隊的治療和照顧，尤其她的狀態從身體虛弱、無法移動到行動自如、病情好轉，「我的心情除了感動之外，更多的是覺得自己像做了一個長長的夢」。

最後，陳文茜回想過去戲劇性的心路歷程，坦言「我們永遠不會知曉自己將會在何處何時結束。即使好似臨近結局，它未必是結局，即使好似仍有續曲，它未必不是句點」。至於寫給未來的話，她鼓勵自己：「Keep your hope alive, don’t Surrender.（保持希望，不要放棄。）」

