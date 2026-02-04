陳文茜「坐輪椅當飛鳥」照片曝光 感慨：別辜負任何一個當下
67歲資深主持人陳文茜抗癌多時，3日分享在台大癌醫坐輪椅的照片，寫下「別辜負任何一個當下...坐輪椅當飛鳥」等語，展現堅強意志，網友也紛紛留言打氣。
陳文茜3日在臉書發文，引述作家斯圖特·佛蘭克的話，「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的20分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這20分鐘」。
她感慨直言「歲月易逝，一絲不剩。別辜負任何一個當下」並附上4張照片，只見她穿白色長洋裝、戴著白色帽子，坐輪椅來到醫院走廊，雙手水平張開、閉眼微微仰頭，彷彿展翅飛翔，備註「在台大癌醫，坐輪椅當飛鳥」。
貼文曝光後，網友湧入留言區打氣，「心永遠是寬闊的！」、「真美！生病了也遮掩不住你華麗的靈魂！」、「真的是智慧者，活在當下」、「留下隻字片語都是一種重量～」。
陳文茜於2024年被診斷罹患黑色素癌第四期，病情一度危急，她積極治療，不時分享心路歷程，日前已自行停止免疫治療。
