陳文茜：閻羅王慢走不送！抗黑色素癌快1年…親曝結果

資深媒體人陳文茜對抗黑色素癌，至今將滿1年。她在臉書以《閻羅王，慢走，不送》發文透露，拍了一張10個月來，狀態最好的PET（正子造影），沒有新的惡性腫瘤。這比拍了一生最好的照片，還令人狂喜。身體慢慢好起來，是一種很特別的感覺。

陳文茜提到，這是生病以來她最喜歡的時刻：「黃昏深了一些，夜色尚淺。歲月不是蒼白的，每天的日出都是新的曙光，日日夜夜，一天比一天好轉。那種錯覺好似一天比一天年輕。等我年暮，等人群散盡，等靈魂的火焰還可以變為更美的煙火。」

藝人陶晶瑩留言：「祝福你健康。」網友也湧入打氣說「追蹤您這些年來聽到的最棒消息，真是不容易，祝福您」、「文茜加油！癌症不是絕症，面對、處理，放下、開心，這個世界沒有妳，怎麼運轉呢？妳很重要，好好的活下去」、「好感動，天氣放晴了，您的身體也好轉了，祝福您越來越好」。

回顧陳文茜的抗癌歷程，2019年罹患肺腺癌，在抗癌康復後，又在去（2024）年底確診黑色素癌第4期。今年3月時，一度在社群坦言免疫治療疑似失效，腫瘤擴散至淋巴，當時醫師直言黑色素瘤比胰臟癌更兇險，「多數病人僅能撐過30天」。如今，終於走出低谷，再度抗癌有成。

