陳文賓參選彰化市長 強調以地方經驗帶動城市發展

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市民代表會主席陳文賓近日正式加入國民黨，並宣布爭取提名參選下屆彰化市長。擁有兩屆代表、一屆副主席及兩屆主席的深厚資歷，他強調將憑藉多年地方深耕經驗，為彰化市擘劃發展藍圖。

彰化市長參選人陳文賓表示，身為現任彰化市民代表會主席，投入市長選舉是希望憑藉多年深耕地方的實務經驗，為彰化市擘劃更完整、長遠的發展藍圖。他過去曾連續擔任兩屆市民代表、一屆副主席，並連續兩屆出任主席，對於彰化市在觀光發展、地方建設與社區營造等面向，皆有深入的了解與實際參與。

陳文賓指出，未來將以「打造宜居城市、幸福彰化」作為施政核心目標，希望讓在地年輕人能留在彰化打拚、安心生活，真正落實安居樂業。他也直言，近年彰化市人口明顯下降，關鍵原因之一在於都市計畫長期未完成通盤檢討與落實，導致多項建設與發展受限，包括公園預定地無法變更、道路徵收與開發受阻，民眾土地使用權益也因此受到影響，若不及時改善，將持續衝擊城市發展動能。

對此，陳文賓強調，未來彰化市一定要積極推動都市計畫、都市更新與重劃工作，唯有完成整體規劃，工業用地、產業用地及公共設施用地才能逐步到位，進而創造更多就業機會，吸引年輕人返鄉發展，避免人口持續外流。

在社會福利方面，陳文賓表示，除持續強化長者長照服務與關懷據點外，未來也將更全面照顧中壯年、年輕族群與孩子的需求，包括提升就業機會、規劃青創園區、推動親子館建設等，打造世代共融、全齡友善的城市環境。

談到城市特色，陳文賓指出，彰化市未來必須走向創新，同時保留並深化舊彰化的在地特色，將老舊街道轉化為城市亮點，讓新彰化與舊彰化在世代交替中自然融合，讓不同年齡層的市民都能感受到彰化是一座宜居、幸福的城市。

他也特別點出彰化市深具代表性的宗教文化。陳文賓表示，彰化過去曾是南瑤宮全台第一進香團，宗教文化相當蓬勃，但近年來在市公所接手部分寺廟管理後，整體香火卻逐漸式微。相較之下，大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮等廟宇，近年成功透過宗教文化帶動觀光、人潮、地方小吃與整體經濟，形成良性循環的產業鏈。

陳文賓說，宗教源自民間，也應回歸民間。未來希望讓民眾清楚了解，彰化市公所僅是代為管理寺廟，而非將寺廟視為公部門主導的「公廟」。宗教活動應由民間自主推動，市公所與市民代表會僅扮演輔導與監督角色，而非統籌者。他認為，若宗教事務長期由公部門主辦，容易削弱民眾的信仰認同與參與感，也可能引發外界對經費運用的誤解。

最後，陳文賓強調，未來市政推動將與彰化縣政府密切合作，延續自己一步一腳印、務實服務的精神。他也懇請彰化市民與鄉親長輩給予支持，攜手為彰化市打造一座更幸福、更進步、環境更友善的城市，共同努力向前。