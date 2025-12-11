陳斌華被台記者問到結巴！詹凌瑀酸：國台辦變口吃辦

政治中心／周孟漢報導



我國內政部近期宣布封鎖中國APP「小紅書」1年，引發國人關注，中國國台辦發言人陳斌華則藉此在記者會上開嗆民進黨是「民禁擋」、「反民主」。不過，隨即就有台灣記者發問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」，此話一出瞬間讓陳斌華開始結巴，媒體人詹凌瑀見狀便開酸「把14億人關在牆內，這難道叫民主？」。





國台辦被台記者「問到結巴」！詹凌瑀酸「史詩級翻車現場」開轟：只會跳針

國務院台辦發言人陳斌華開嗆民進黨是「民禁擋」、「反民主」。（圖／擷取自國務院台辦臉書）

詹凌瑀11日透過臉書以《國台辦變「口吃辦」？陳斌華的小本本救不了場》為題發文，透露國台辦上演了一場「史詩級的翻車現場」，表示台灣為了防詐騙依法禁小紅書，陳斌華氣急敗壞罵我們「反民主」，下秒台灣《中央社》記者便問「那中國人也要翻牆才能用臉書、X平台，你們有要開放嗎？」，此話一出「陳斌華當場大腦當機，眼神飄忽瘋狂翻那個「沒寫這題」的小本本，結巴到只會跳針說『依法依規』」。

內政部近期宣布封鎖中國APP「小紅書」1年。（圖／民視新聞網）





詹凌瑀開酸陳斌華，「這邏輯真的絕了！台灣擋的是『詐騙集團』，被你們叫獨裁。中國擋的是『自由世界』，把14億人關在牆內，這難道叫民主？」接著更是開轟「你們好意思談自由？全中國只有像你們這些官員，可以透過『翻牆』才能看世界，才有特權用臉書。更別提那個超諷刺的『國台辦發言人』的臉書粉專了，開始營業至今，統戰不成，反而成了台灣民眾的笑柄」。

文章最後，詹凌瑀再度開砲中國，「一個連上網自由都沒有的政權指責台灣，根本是『太監在教人怎麼享受X生活』，除了嘴硬，什麼都沒有。陳斌華的結巴說明了一切，謊言在真相面前，連小本本都救不了你」。





原文出處：國台辦被台記者「問到結巴」！詹凌瑀酸「史詩級翻車現場」開轟：只會跳針

