陳方隅踢館鄭麗文遭打臉 曾嗆學生「你這樣講很國民黨」遭投訴

國民黨主席鄭麗文22日應邀到東吳大學政治系與師生對談，提問環節，政治系副教授陳方隅拋出「2個建議、3個問題」踢館，鄭麗文重砲回擊，「看得出來是『三民自』的忠實讀者」，該段影片在網路瘋傳。也有網友透露，陳方隅意識形態嚴重，過去曾在授課時對著學生說「你這樣講很國民黨」遭到投訴。

東吳大學 政治系副教授陳方隅。（圖／中天新聞）

鄭麗文22日受東吳大學政治學系邀請，以「國民黨的改革與青年參政之路」為題發表演講，並與在場的東吳師生對話。其中，政治系副教授陳方隅與鄭麗文雙方唇槍舌戰，充滿火藥味。

陳方隅遭學生投訴。（圖／擷取自Dcard）

陳方隅任教於東吳大學政治系，他時常在個人社群針砭時事，是名台派立場鮮明的網紅學者，不過校園網路論壇中，不少學生反映他將鮮明政治立場帶入校園，Dcard中更有一篇文章指出，陳方隅在辯論課程中，對著學生講出「你這樣講很國民黨」遭到投訴至教務處。

儘管陳方隅立場鮮明，但或許不影響他的教學生涯，他雖然在今年5月遭到學生投訴，但仍舊在下學期、114學年從助理教授升任至政治系副教授。

