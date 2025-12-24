陳方隅PO三明治合照9問鄭麗文 再轟國民黨及網軍「習孩兒」們無法反駁「只能潑糞」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文22日到東吳大學演講，當眾嗆學生的提問「不是大學殿堂該有的水準」、「不需要這樣挑釁」，還槓上東吳大學政治系副教授陳方隅，酸他「沒有大腦」、「三民自忠實讀者」，國民黨青年團批他發言阻礙多元討論，藍營支持者也群起攻擊。對此，陳方隅連續發文反擊，提出九大問題，砲轟噁心的國民黨黨工職，低劣網軍「習孩兒」們無法反駁他，只能使出洪荒之力潑糞，搞統戰分裂手段。
陳方隅23日晚間PO出三明治合照發文提及，鄭麗文罵他「無腦」、「三民自忠實讀者」，完全沒有要溝通的意思，更誇張的是，國民黨青年團說他冗長發言阻礙多元討論，甚至質疑他怎麼可以來參加這場演講，他強調，這場活動由東吳政治系學生會主辦、開放校外人士參加，「我是東吳大學政治系的老師，為什麼我不能來參加？我還校內的耶，你們發這文章有沒有搞錯？」
陳方隅表示，他不是政黨的黨工職，也不在政府單位任職，沒有選舉、沒有公職、沒有加入政黨，以東吳教師的身份來聽這場演講，是有什麼個人秀？「你們如果不想回答問題、不想要不同立場的人來參加可以先說啊！這又不是你們的場，你們是以為每一個場子都是你們自己動員來的人嗎？」，痛批耍流氓、真的是很噁心的政黨，噁心的黨工職。
陳方瑀連發9問「中國國民黨，到底支不支持台灣的自我防衛？若要支持，那為什麼一直砍預算、擋預算？你們說需要討論，那為什麼程序委員會就擋掉不給討論？到底為什麼立委們要一批又一批去中國會見中國政府高官？為什麼你們要在各地偽造連署文書？為什麼你們黨內一堆金融犯、性騷擾犯、暴力前科的黑道立委和首長、特種行業世家二代三代？為什麼你們要侵占這麼多的黨產？為什麼你們要崇尚獨裁者？為什麼你們從反共變成親共？」要不要好好回答一下？
隨後，陳方瑀今（24）日凌晨發文透露，好幾千個網軍帳號在FB以及Threads、一大堆人以洪荒之力攻擊他，這麼多人拚了命地在攻擊個人，聲嘶力竭地把無法好好回應問題的怨氣發在他身上，但沒有任何一個中國國民黨的人可以說清楚學生們提問的問題，也沒有人可以合理化鄭麗文教訓學生、罵人無腦的行為，「這個百年大黨真是夠神奇的了」。
針對藍營「紅孩兒2.0」的批評，陳方瑀再度發表「敬告各路網軍與中國國民黨的『習孩兒』們」長文指出，這幾天有些人很急，人權團體或公民團體發個文都可以洗幾千則留言，裡面九成以上是英文字奇怪帳號或者鎖留言，當然也不乏真人帳號。鄭麗文演講嗆學生們問不出好問題、嗆提問者沒大腦，這2天到他這洗版的幾千則留言，竟然沒有一個人有辦法幫她辯護，而是盡全力攻擊他。
他說，這麼多泛藍專頁在攻擊他個人、還把他過去寫過的文章都找出來罵，有些人還攻擊他家人，但這跟鄭麗文的言行有任何關聯嗎？攻擊他個人、他家人，鄭的粗魯言行就變成正當？親中言論就變正當？擋軍購與阻止台灣自我防衛就變成正當了？「你們中國國民黨能不能派出真的能打的人出來辯論？」，陳方瑀指出，政論節目上也一樣，每一個想要辯護的人都被電到爆，然後又轉而攻擊他個人，「國民黨真的有弱成這樣嗎？」
陳方隅提到，在數千則留言中，約有七八成在攻擊他父親曾經去中國教書，他質疑，泛藍一直倡導要與中國交流，怎麼現在看到有退休教授去中國教書卻群起攻之？怎麼會在平常許多人呼籲要小心中國政府的時候，又去嘲笑倡議的人？「你們到底是支持還是不支持人們去中國工作？」
陳方隅強調，他從來沒有反對台灣人去中國工作、讀書、投資，他只有說過要小心謹慎，「現在泛藍群眾把我爸在中國教過書的事情罵得這麼大聲，是在罵現在還在或者曾經去過中國所有人？」這手法不就是針對民進黨立委沈伯洋的手法嗎？南美洲台商曾經去中國做了點生意都不行，到底現在泛藍這邊對於去中國的態度是什麼？「這麼多泛藍群眾拚命轉傳這些內容，有沒有想過這是一種統戰下的分裂手段？」
陳方隅直言，若他的家人去了中國工作，他就是「紅孩兒」，「那你各位自己親中、自己最愛中國的人們，你們要叫自己什麼？習孩兒？」，他反問泛藍支持者們，對他個人或者家人潑糞後，就能合理化你們現在對台灣的各種毀憲亂政行為了嗎？就能合理化你們現在變成「習孩兒」嗎？「這2天以來，沒有一個人可以辯護國民黨的立場，真的是遜斃了！」
