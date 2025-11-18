陳昀暄4百公尺破去年成績 仍無緣晉級聽奧決賽

曾在2018年奧地利國際聽障桌球錦標賽搭檔奪金的楊榮宗、陳千霏，這回首次在聽奧合作出戰混雙。16強賽對上中國組合，第一局雙方激戰到deuce，台灣隊連拿兩分先馳得點。但之後守不住對手攻勢，連丟兩局，儘管追回一局，但對手氣勢已經打開，最終以2比4止步16強。

聽奧桌球選手陳千霏說：「第二局沒有拿下來，不然如果第二局拿下來的話，我們的氣勢會比他們強，因為中國那一組的混雙，他們的默契不是很好。」

另一組首次搭檔的王顗翔、張宜君，這次被列為非種子，連贏兩場闖進16強。面對另一組中國搭檔，一開始雙方互有往來，打成1比1平手，但之後體力下滑，連輸3局，最終以1比4落敗，無緣晉級。

廣告 廣告

聽奧桌球選手王顗翔表示，「就是新奇一點，因為畢竟以前從來沒有參加過混雙的項目，以前都是當觀眾在場邊。然後我們會利用這一天，來當我們男雙跟男單的練習。」

接著來看到田徑項目，曾在去年亞太聽障運動會400公尺奪銀的陳昀暄，在6號跑道上賣力衝刺，準決賽中跑出1分3秒38，雖然比去年成績更快，但仍無緣擠進前8名、無法晉級決賽。

而19日田徑、羽球、桌球、保齡球、射擊、網球以及籃球都將持續進行賽事，期待台灣聽障好手再傳佳績。

更多公視新聞網報導

【東京聽奧點將錄】聽奧羽球我重點奪牌項目 體能最大考驗

戴資穎台北羽賽首戰直落二晉級 16強賽將對戰學妹楊育綺

杭州亞運／桌球混雙林陳配 不敵泰國止步32強

