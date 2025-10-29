陳昇以軍樂隊為傲 跨年演唱會今啟售

陳昇29日在記者會上慶生，宣布將舉辦跨年演唱會。（黃雯犀攝）

陳昇29日舉辦「我不是搖滾歌手」演唱會記者會，宣布將於12月31日在台北國際會議中心舉辦第31次跨年演唱會。近來許多藝人閃兵，陳昇分享自己20歲就去當兵，在軍樂隊學會吹伸縮喇叭一生受用，直呼當兵「是一種很臭屁的驕傲」！

陳昇說，自己畢業就急著想要早點去當兵，不料入伍後天天流淚，一個碗用3個月都沒有洗乾淨過，因為每天洗戰鬥澡，內衣內褲都黑麻麻，但這也是很好的操練。

他被軍樂隊挑中後，每天練習吹伸縮喇叭，「我很想留在台北，就天天吹，也有人用錯力吹到脫肛、血尿。我留下來了，還參加3年國慶閱兵，看到蔣經國坐在我對面。」

退伍後他才去唱片公司做製作助理，當時的老闆鼓勵他寫歌、搞樂團，還借了他60萬，他才決定拚了。後來他加入滾石唱片，「我發唱片時都30歲了，一窮二白，小孩都2歲了」。

昨是陳昇67歲生日，記者會上，主辦單位宜辰端出蛋糕為他慶生，氣氛歡樂。談及演唱會主題「我不是搖滾歌手」，他則笑說，好友伍佰時常吐槽他不是搖滾歌手，是彈吉他的、吹口琴的，演唱會門票今日啟售。