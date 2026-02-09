陳昇個人畫展延期變取消 南美館證實合作破局

男藝人陳昇。（圖／楊澍攝）

男藝人陳昇與台南市美術館（南美館）原本在春節期間合作，舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，在大年初五（21日）還有彈唱會，但活動卻在7日開展前宣布延期。不過南美館今（9）日突然再度發聲，稱陳昇團隊取消合作，故公告展覽確定取消。

南美館與陳昇團隊原定在春節期間，合作舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，南美館在7日開展前、5日透過官方臉書發布聲明，因經費籌措考量，加上審查程序未完成，宣布展覽延期，待確認後續會再行公布。南美館也強調，「今後本館當更慎重進行各項展覽審議程序與時程，穩健把握南美館自我定位與市民觀眾的嶄新關係，尚望各界諒察，持續給予本館鞭策與勉勵。」

不過，臉書上仍有許多民眾對於南美館與陳昇一事不認同，因為陳昇在2023年曾捲入MeToo事件。沒想到南美館今日再度發聲，「原訂於本館辦理之『我是搖滾畫手：2026陳昇個展』及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。」

館方確定陳昇個展取消後，貼文底下也湧入許多網友留言表達看法，「館方通篇沒有一句道歉，都是藝術家個人意向」、「希望台灣之後的策展規劃都優先考慮沒有性騷歷史或性犯罪前科的人」、「可惜」、「喜聞樂見」。

事實上，陳昇2023年遭控對女設計師言語性騷擾，已有透過窗口私下和受害者道歉，結果對方認為他未重視問題；在同年11月，陳昇於一場活動記者會上公開道歉，但爭議仍未平息，至今陳昇還是因曾經的性騷問題，演藝工作受到影響。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

