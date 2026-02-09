陳昇個展喊卡！台南市美術館聲明揭原因：團隊提出取消合作

藝人陳昇原本預計2月7日起在台南市美術館舉辦的《我是搖滾畫手：2026陳昇個展 》，不過館方9日發出聲明確定取消展出與相關活動。對此，陳昇也在臉書發文證實此事。

陳昇9日證實《我是搖滾畫手：2026陳昇個展 》取消展出。（圖／翻攝自陳昇臉書）

台南市美術館先前與陳昇團隊合作展覽，並在大年初五當天舉辦彈唱會，沒想到就在開展前，5日宣布「館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理。」後被部分網友翻出陳昇2023年曾捲入MeToo風波，引發熱議。

台南市美術館聲明全文。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）

台南市美術館9日透過官方臉書粉絲專頁再度發出聲明：「原訂於本館辦理之《我是搖滾畫手：2026陳昇個展 》及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃」。

