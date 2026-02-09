陳昇個展確定喊卡 南美館聲明曝光：團隊提出取消

陳昇個展取消。（圖／宜辰整合行銷提供）





歌手陳昇原定7日起在台南美術館（南美館）舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，南美館先是在5日宣布展覽延期，未料今（9）日館方再度發表聲明，證實展覽取消的消息，相關貼文也被下架。

陳昇在3年前捲入Me Too風波，因此在「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」消息曝光後，隨即引來網友質疑。南美館在5日突宣布「館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理。」

直到今天，館方再度公告，「原訂於本館辦理之『我是搖滾畫手：2026陳昇個展』及春節期間相關活動，鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃。」相關宣傳內容也已經全數撤下。

廣告 廣告

南美館發出聲明。（圖／翻攝自南美館臉書）

南美館發出聲明。（圖／翻攝自南美館臉書）



【更多東森娛樂報導】

●曹西平猝逝！陳昇嘆「老友在我懷裡死去」曝缺席告別式真相

●陳淑樺神隱27年！陳昇曝「斷聯內幕」：快出事

●陳昇升格爺爺1年！「霸氣11字喊話」 跨年備蛋糕齊嗨

