陳昇升格爺爺一年感性吐心聲！三代同堂TICC共度跨年夜

陳昇跨年演唱會開唱前，在後台分享當爺爺的喜悅。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今（31日）晚在台北國際會議中心(TICC)舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，他的老婆、兒子帶著小孫女到後台齊聚，三代同堂一起迎新年。今也是陳昇孫女1歲生日，後台準備了蛋糕讓他可以趁中場休息時間幫孫女切蛋糕慶生，氣氛歡樂。

陳昇開唱前受訪，大方分享喜悅，他說一切都這麼巧合，去年晚上8點他正要開唱時，孫女誕生了，「經過了一年，我都還沒想通這個事情，我覺得自己都還沒學好當爸爸，就開始要學當爺爺了，是很奇特的經驗。」當被問到要送什麼生日禮物時，他滿臉笑容說：「我這所有的都是她的了啊！」

演唱會一開場，陳昇身穿白色流蘇皮衣，頭戴「I am not a rock star」棒球帽現身舞台。第一首歌就帶來新專輯作品〈鳳凰城〉，為呈現80年代的復古風情，他特別邀請合作了二、三十年的團員們一起擔任合音。

他也提到，最近看電視有很多驚悚的新聞，其中「有一位保加利亞的婆婆預言明年11月外星人會跟我們聯繫，你相信嗎？」要大家珍惜當下，也祝福大家新的一年「一路狂奔」及「龍馬精神」。

