陳昇升格爺爺1年 開唱空檔幫愛孫慶生

陳昇114年12月31日在台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，他的老婆、兒子帶著小孫女到後台齊聚，三代同堂一起迎新年。昨正巧是陳昇的孫女1歲生日，他趁中場休息時間在後台幫孫女切蛋糕慶生，氣氛歡樂。

陳昇大方分享喜悅，表示一切都很巧合，上次跨年晚會8點左右，孫女誕生，「經過了1年，我都還沒想通這個事情，我覺得自己都還沒學好當爸爸，就開始要學當爺爺了，是很奇特經驗。」當被問到要送什麼生日禮物，他笑說：「我這所有的都是她的了啊！」

演唱會一開場，陳昇穿白色流蘇皮衣，頭戴「I am not a rock star」棒球帽現身舞台，第一首歌就帶來新專輯作品〈鳳凰城〉，為呈現80年代的復古風情，他邀請團員們一起擔任合音。他也提到，最近看電視有很多驚悚的新聞，其中「有一位保加利亞的婆婆預言明年11月外星人會跟我們聯繫，你相信嗎？」

陳昇昨一連演唱近5小時41首歌曲，包括重新編曲的〈冰點〉、全場耳熟能詳的〈北京一夜〉，全場歌迷也在他的歌聲中倒數，一起迎接2026年到來。他也祝福所有歌迷「一路狂奔」及「龍馬精神」，並與歌迷再次約定明年跨年演唱會再聚首。