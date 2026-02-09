即時中心／林韋慈報導

歌手陳昇原定於2月在台南市美術館（南美館）舉辦個展《我是搖滾畫手：2026陳昇個展》，但近來在臉書社團「靠北藝術」上，陸續有網友重提他3年前遭指控性騷擾一事，質疑南美館「包庇疑似性騷犯」。南美館日前已宣布延後開展，今（9）日再度發布聲明，表示陳昇團隊已提出取消合作意向，館方尊重其決定，正式取消本次展覽與相關活動。

該展覽為陳昇2025年音樂創作主題《我不是搖滾歌手（Not A Rockstar）》的延伸，原訂2月7日開展，並規劃於大年初五舉辦彈唱會，將音樂表演帶入美術館空間。

先延期、再取消 輿論持續延燒

南美館5日曾以「經費籌措與展覽審查程序未完成」為由宣布展期順延，並表示修正後檔期將另行公布。不過該說法引發網友不滿，認為公告「避重就輕」，更怒嗆出來說明，輿論持續延燒。

南美館：尊重團隊整體考量

南美館今日再發聲明指出，表示原訂辦理的《我是搖滾畫手：2026陳昇個展》及春節期間相關活動，鑒於創作團隊提出取消合作之意向，館方依展覽審議與檔期管理程序，決定取消本次展覽與相關活動規劃。

陳昇也在臉書轉發館方聲明，簡短表示：「臺南美術館《我是搖滾畫手》陳昇個展已取消。」

宣傳全數下架

隨著展覽正式喊卡，南美館粉絲專頁上所有相關宣傳貼文皆已下架，官網原有活動頁面也無法點入，顯示錯誤訊息。

台南美術館最新聲明已取消陳昇的展覽。（圖／擷取自台南美術館臉書）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／陳昇展覽喊卡！3年前性騷疑雲再浮上檯面 南美館宣布2026個展取消

