陳昇性騷竟可以辦畫展！「南美館聲明」網罵爆：看攏嘸

陳昇原定7日將在南美館辦畫展。（圖／中時資料照）

歌手陳昇曾在2023年捲入MeToo爭議，近來卻傳出將於台南市美術館(南美館)舉辦個展，引發外界強烈反彈。該展覽原訂7日開展，卻在5日突然宣布延期，不少網友質疑南美館為何替爭議人物辦展，直言「標準是什麼？」館方後續聲明也未平息爭議，反而遭批內容空泛、交代不清，再度引發討論。

事實上，陳昇在2023年遭女設計師指控言語性騷擾，相關內容曝光後引起輿論譁然。事件發生後，他曾透過窗口私下道歉，但被當事人認為避重就輕，未正視問題，後續再度遭到批評。直到同年11月，他才在新專輯記者會上公開致歉，自嘲是「在錯誤年紀講了蠢話的蠢叔叔」，坦言反省過往言行。然而，爭議至今仍未完全平息，此次辦展消息曝光，也讓過往風波再度被翻出。

南美館日前宣布「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」延期後，隨即在臉書發布聲明說明原因，提及場館轉型、空間調整與審查流程尚未完成等因素。不過，聲明內容卻讓不少網友直呼「看不懂」，紛紛留言吐槽「聽君一席話，如聽一席話」、「所以結論是什麼？」、「這人也唸書？」、「說真的，這聲明寫得真是不清不楚」。也有人整理出「懶人包」，指出館方重點後置、說法冗長，讓民眾難以掌握實際狀況，質疑溝通誠意不足。

事件持續延燒，網路上出現兩極聲音，有人認為南美館應更加審慎選擇合作對象，避免引發爭議，也有人直言陳昇爭議未解，不宜高調辦展；但也有部分網友為館方緩頰，認為行政流程確實不易，呼籲外界給予空間。目前館方表示，將待相關程序完成後再公布後續安排，展覽是否取消或重新規畫，仍有待進一步說明。

