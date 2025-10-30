陳昇憶當兵3年生活艱苦 飯碗3個月沒洗
陳昇29日出席跨年演唱會《我不是搖滾歌手》記者會，談到近期熱門的閃兵議題，他表示自己當年原本就在幕後，不清楚當紅藝人面臨的壓力。陳昇於民國67年入伍服役3年，回憶當時軍旅生活艱苦，內衣褲得趁洗澡順便搓洗，飯碗甚至三個月沒洗過。
活動上陳昇暢聊軍旅生涯，自豪服役期間加入軍樂隊，更因此學會吹奏伸縮喇叭，直呼當兵的「魔鬼訓練」對他生活影響極深，至今受用無窮。他更坦言，如今出門只需要一個小包，正是「當兵操出來的」。
陳昇說當年入選軍樂隊是個「美麗的錯誤」，誤將「樂器」聽成「油漆」而舉手報名。為留在台北，避免回台中修飛機，他苦練被分配到的伸縮喇叭，成功在42人中留下，至今仍能派上用場。他更透露，服役期間曾連續3年參加國慶日閱兵，站在隊伍第一排，面對時任總統蔣經國，雖然風光，但因長時間站立，不少同袍難忍生理需求而「尿褲子」，他激動直呼這是「很臭屁的驕傲」，大家都以身為軍樂隊一員感到無比光榮。
